Confirmado: la TV Pública transmitirá todos los partidos de Argentina en el Mundial 2026

Así lo anunció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Los detalles.

El 2026 será un año especial para los fanáticos del fútbol, ya que se vuelve a encender la ilusión con un nuevo Mundial en el horizonte. En esa línea, el Gobierno Nacional anunció que la TV Pública y Radio Nacional transmitirá los partidos de la Selección en la cita mundialista.

¿Cómo será?

La confirmación estuvo a cargo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien garantizó que se verán de manera gratuita los encuentros del conjunto nacional en el certamen que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos.

“La Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo 2026. Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos. Para todos, sin usar la plata de todos”, afirmó a través de su cuenta de X.

De esta manera, los argentinos tendrán la posibilidad de ver el camino del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni en su intento de revalidar el título de campeones.

El fixture

Argentina debutará en el Grupo J frente a Argelia, equipo al se enfrentará el martes 16 de junio a las 22 hs. Su segundo compromiso será el lunes 22, a las 14 hs, contra Austria. En tanto, cerrará la fase inicial el sábado 27, desde las 23 hs, ante Jordania.

Este Mundial será el primero organizado por tres países y contará con nuevo formato, ya que tendrá 48 selecciones participando (antes eran 32). Esto también lo convertirá en la edición con más partidos, con 104 encuentros a disputarse.