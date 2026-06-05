Conmoción en Brown por la muerte del Indio Solari: el dolor de los fans

La despedida se hizo sentir en redes sociales. Un mural de Longchamps lo homenajea. Los detalles.

La noticia del fallecimiento del Indio Solari provocó una fuerte repercusión entre vecinos de Almirante Brown. En el distrito, el artista cuenta con una gran cantidad de admiradores que durante años acompañaron su trayectoria y convirtieron sus canciones en su bandera.

Dolor y despedida

Apenas se conoció la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes, recuerdos de recitales y fragmentos de letras que marcaron la vida de miles de personas. Muchos brownianos compartieron fotografías de shows, mientras otros eligieron homenajearlo citando algunas de sus frases más emblemáticas.

En este sentido, Mariano Cascallares publicó un sentido posteo en sus redes. “Despedimos con profundo dolor al querido Indio Solari, una figura inmensa de nuestra cultura popular y del rock nacional. ¡Gracias Indio por tu música, por tu poesía y tu magia!”, expresó.

Por su parte, el intendente Juan Fabiani, reconocido seguidor del músico, se hizo eco reposteando una publicación del PJ local. “Su música acompañó a generaciones, a los barrios, a los trabajadores y trabajadoras, y a un pueblo que siempre encontró en sus canciones una forma de resistencia, identidad y encuentro colectivo. Hasta siempre, Indio. 'Las despedidas son esos dolores dulces '”, decía el tuit.

En la misma línea, desde la ONG Compromiso Ciudadano, liderada por Mario Fuentes, expresaron: “¡GRACIAS INDIO! Tu poesía y obra sonarán eternamente en cada barrio”. Asimismo, el director de la entidad compartió a través de su cuenta personal : "Si no hay amor que no haya nada. Gracias Indio".

Por otro lado, su legado quedó plasmado en un mural que desde hace años le rinde homenaje a nivel local. Se trata de la obra llamada "Banderas en tu corazón", ubicado en la esquina de avenida Berlín y Presidente Mitre, en Longchamps, un espacio que se convirtió en un punto de referencia para fanáticos.

La intervención fue realizada en 2023 por los artistas TiN, Heber Martínez y Eki Bessada, quienes reflejaron el espíritu ricotero que continúa vigente a través de sus canciones.

Dolor

Solari murió esta madrugada en su casa situada en Parque Leloir luego de una larga lucha contra el Parkinson, enfermedad que decidió hacer pública en 2016.

Su deceso se constató en su vivienda de Parque Leloir. Intervino la UFI N° 2 de Ituzaingó, que realizó las actuaciones correspondientes y determinó que no existieron otras causas que no sean propias a la de su diagnóstico.

Su legado

Nacido el 17 de enero de 1949, Solari fue una de las figuras más influyentes y enigmáticas del rock nacional. Junto a Skay Beilinson fundó Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, banda que trascendió el ámbito musical para convertirse en un fenómeno cultural sin precedentes en la Argentina.

Tras la separación del grupo en 2001, continuó su carrera acompañado por Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, manteniendo una convocatoria multitudinaria en cada una de sus presentaciones.

Con letras cargadas de simbolismo, crítica social y una fuerte conexión con su público, el Indio construyó una carrera única que lo transformó en un ícono de la cultura popular.