Conmovedor rescate: abandonaron a una perra embarazada y dio a luz en una cañería

Bomberos Voluntarios de Longchamps y Patitas Glew llevaron adelante un operativo para rescatarla. Corría riesgo de ahogarse por las fuertes lluvias. Necesitan hogares de tránsito. Mirá el video.

Una cruel escena, aunque habitual, se vivió el jueves pasado en Almirante Brown. Mientras las lluvias empezaban a azotar la Región, una perra dio a luz a sus cachorros en una cañería. Afortunadamente, montaron un operativo y los rescataron.

¿Cómo fue?

La perra embarazada se encontraba estancada dentro de una cañería a 2,50 metros de profundidad en Longchamps. La habían arrojado desde un auto, lo que hizo que buscara refugio en ese lugar y allí mismo terminó teniendo a sus siete crías.

Tras el llamado de los vecinos, se aproximaron al lugar miembros de la ONG Patitas Glew, quienes imposibilitados de poder rescatarla decidieron alertar a los Bomberos Voluntarios de la localidad.

“Se nos venía encima una tormenta y la familia corría riesgo de ahogarse. El tiempo nos jugaba en contra y la lluvia fue nuestra peor enemiga”, explicaron desde la organización browniana.

En el lugar, se montó un operativo de rescate que incluyó herramientas, un gazebo para evitar que acceso del agua y minuciosas técnicas. Finalmente, luego de un intenso trabajo que se complicó por la tormenta, lograron salvar a la perra y a sus cachorros recién nacidos.

Ayuda

Desde Patitas Glew informaron que se encuentran en la búsqueda de hogares de tránsito para cuidar y resguardar a la familia canina. “Si podés ofrecer un lugarcito para tenerlos, te pedimos que te comuniques por mensaje privado con nosotras”, indicaron.

En caso de que algún vecino quiera abrir las puertas de su casa para uno de estos animales, deberá contactarse a la cuenta de Instagram @PatitasGlew.