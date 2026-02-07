Sáb, 07/02/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2595
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
POLÍTICA
sábado 7 de febrero de 2026

Continúa el acuerdo de precios en ópticas: habrá un 20% de descuento


Conocé en qué locales.

Pensando en la vuelta a clases, Almirante Brown anunció que continúa el acuerdo de precio con distintas ópticas del distrito. De esta manera, se busca cuidar el bolsillo de los brownianos mientras se ofrece una alternativa orientada a la salud.

¿Cuáles son?

Según indicaron desde la Comuna, los vecinos podrán acceder a descuentos del 30% en efectivo con la compra en productos seleccionados. La propuesta incluye a los siguientes locales:

  • Óptica Génesis (Juan Larrea 2191, Malvinas Argentinas)
  • JF Express (avenida Lirio 759, San Francisco Solano)
  • Instituto Óptico Calzada (avenida San Martín 3369, Rafael Calzada)
  • Centro Óptico Illodo (Illia 3110, Rafael Calzada)
  • Óptica Evolución (Humahuaca 517, Don Orione)
  • Óptica Di Camillo (avenida Yrigoyen 13500, dentro del Carrefour)
  • JF Express (Seguí 602, Adrogué)
  • Óptica Plaza Bynnon (Diagonal Toll 1803, Adrogué)
  • Solano Centro Óptico (Mitre 1032, Adrogué)
  • Óptica Adrogué (plaza Brown 213, Adrogué)

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram