Continúa el acuerdo de precios en ópticas: habrá un 20% de descuento

Conocé en qué locales.
Pensando en la vuelta a clases, Almirante Brown anunció que continúa el acuerdo de precio con distintas ópticas del distrito. De esta manera, se busca cuidar el bolsillo de los brownianos mientras se ofrece una alternativa orientada a la salud.
Según indicaron desde la Comuna, los vecinos podrán acceder a descuentos del 30% en efectivo con la compra en productos seleccionados. La propuesta incluye a los siguientes locales:
📕 Vuelta a clases: habrá un 20% de descuento en útiles escolares, librería y zapatería en Brown 👇 #Descuentos https://t.co/Z6yoluq9VV
— Noticias De Brown (@debrownweb) January 29, 2026