Continúa el acuerdo de precios en ópticas: habrá un 20% de descuento

Conocé en qué locales.

Pensando en la vuelta a clases, Almirante Brown anunció que continúa el acuerdo de precio con distintas ópticas del distrito. De esta manera, se busca cuidar el bolsillo de los brownianos mientras se ofrece una alternativa orientada a la salud.

¿Cuáles son?

Según indicaron desde la Comuna, los vecinos podrán acceder a descuentos del 30% en efectivo con la compra en productos seleccionados. La propuesta incluye a los siguientes locales:

Óptica Génesis (Juan Larrea 2191, Malvinas Argentinas)

(Juan Larrea 2191, Malvinas Argentinas) JF Express (avenida Lirio 759, San Francisco Solano)

(avenida Lirio 759, San Francisco Solano) Instituto Óptico Calzada (avenida San Martín 3369, Rafael Calzada)

(avenida San Martín 3369, Rafael Calzada) Centro Óptico Illodo (Illia 3110, Rafael Calzada)

(Illia 3110, Rafael Calzada) Óptica Evolución (Humahuaca 517, Don Orione)

(Humahuaca 517, Don Orione) Óptica Di Camillo (avenida Yrigoyen 13500, dentro del Carrefour)

(avenida Yrigoyen 13500, dentro del Carrefour) JF Express (Seguí 602, Adrogué)

(Seguí 602, Adrogué) Óptica Plaza Bynnon (Diagonal Toll 1803, Adrogué)

(Diagonal Toll 1803, Adrogué) Solano Centro Óptico (Mitre 1032, Adrogué)

(Mitre 1032, Adrogué) Óptica Adrogué (plaza Brown 213, Adrogué)