Copa Argentina: ¿Quién es el browniano que puede consagrarse campeón?

Estudiantes de La Plata y Defensa y Justicia definen hoy, miércoles 13 de diciembre, al nuevo monarca del certamen nacional. Toda la información.

Salió de Banfield a principio de temporada en busca de continuidad y la encontró rápidamente en Defensa y Justicia. Ahora, el browniano Enrique Bologna quiere cerrar el año conquistando la Copa Argentina. El oriundo de Claypole será titular en el duelo definitorio.

El "Halcón" y Estudiantes de La Plata se verán las caras hoy, miércoles 13 de diciembre, desde las 21:10 hs, para dirimir quién será el nuevo campeón del certamen más federal del país. Tal como pasa en este torneo, el partido será en cancha neutral -Lanús- y con parcialidades de ambos clubes.

Va por la cuarta

En su paso por River Plate, Bologna consiguió un total de 10 títulos, entre ellos la Copa Libertadores, Recopa y varios campeonatos locales, pero la que más veces levantó fue la Copa Argentina. Esta la ganó en tres oportunidades: 2016, 2017 y 2019.

Sin embargo, en las otras veces, el browniano nunca tuvo el protagonismo que está teniendo actualmente. Desde el arranque de la competencia, no se perdió ningún duelo y fue fundamental en la tanda de penales contra Estudiantes de Río Cuarto -atajó uno- y en la clasificación a semifinales frente a Chaco For Ever -contuvo dos-.