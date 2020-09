Copa Libertadores: dos brownianos están en la lista de Racing

Compartir en:

martes 22 de septiembre del 2020

Se trata del mediocampista Patricio Tanda y el arquero Alejo Juárez. La "Academia" contará con 48 jugadores para afrontar el certamen internacional. Conocé sus historias.

La nueva norma de la Conmebol de aumentar la lista de jugadores a 50 fue bien recibida en Racing. Por pedido de su entrenador, el conjunto de Avellaneda sumó a varios juveniles y estiró los convocados a 48. Entre ellos se encuentran dos promesas del deporte local.

Las joyas en cuestión son el volante Patricio Tanda, oriundo de Rafael Calzada, y Alejo Juárez de Don Orione. Ambos fueron elegidos por Sebastián Beccacece para completar la lista y observarlos de cerca. Son considerados grandes proyectos de la cantera "Albiceleste". Dialogaron en exclusiva con Noticias de Brown.

Patricio Tanda

Tiene 18 años y es volante central. Llegó a Racing hace dos temporadas y se convirtió en una pieza clave de las inferiores. Actualmente se entrena con el grupo de sparring que subieron a Primera, mientras sueña con la Copa Libertadores.

"La convocatoria me generó una alegría enorme, tanto a mí como a mis familiares. Por más que después no termine jugando ningún partido ya el estar en la consideración es un gran logro. El DT nos mira mucho y somos tenidos en cuenta", explicó el oriundo de Rafael Calzada en comunicación con www.deBrown.com.ar.

Antes de llegar a la "Academia", Patricio Tanda pasó por el club Almafuerte de San José. Su calidad lo llevó a fichar con Boca Juniors a los 8 años. Al mismo tiempo defendió las camisetas de Cultural Mármol y se retiró en Olimpia, todos de la Liga ADIAB.

En 2017, llegó a Avellaneda y actualmente se prepara de la mejor manera para estar a la altura de lo que Beccacece le pida. "Es una motivación estar donde estoy. Hay que seguir por el mismo camino y ser pacientes. Tengo muchas ganas de debutar. Deseo a futuro jugar en Europa", sostuvo.

Entre sus condiciones futbolísticas, "Pato" destacó que le gusta que la pelota siempre pase por sus pies y tiene como referentes a Nández, Paredes y Thiago Alcántara. "A la hora de defender soy muy sacrificado. Siempre trato de leer e interceptar. Cuando no tenemos la posesión si hay que raspar, raspamos", aseguró el marcador a este medio.

Alejo Juárez

Es arquero y tiene 18 años. Todos los días viaja desde Don Orione hasta Avellaneda para entrenar con el plantel de jugadores que volvieron de un préstamo y algunos chicos de Reserva. Con su presencia en la lista de la Libertadores, el browniano se ilusiona con un futuro prometedor.

"Cuando me lo informaron me sorprendió porque no me lo esperaba, pero estoy muy feliz. Me llevó mucho sacrificio y es un un paso más hacia mi sueño que es debutar en Primera División", aseguró el guardametas a www.deBrown.com.ar.

La carrera de Alejo Juárez comenzó en baby fútbol en el club Joaquín V. Gonzalez de Burzaco donde realizó toda la primera etapa. Más tarde tuvo una breve estadía por Brown de Adrogué y recaló en Racing de Avellaneda. En 2019, se consagró campeón del torneo local con la Quinta. Tiene como referente al alemán Manuel Neuer.

"Es importante porque a uno lo tienen en cuenta. Trato de no pensarlo y seguir entrenando a full. Mi mayor sueño deportivo es ganar una Copa del Mundo con la Selección Argentina", reveló el "Chino" a este medio.