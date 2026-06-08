Tagliafico sobre la muerte del Indio: “Hay que agradecer por todo lo que nos dio”

El jugador browniano habló una vez finalizado el partido con Honduras. Los detalles.

La muerte de Indio Solari generó una profunda conmoción en distintos ámbitos de la sociedad, incluido el mundo del deporte. Tras el triunfo de la Selección Argentina por 2 a 0 frente a Honduras, el defensor browniano Nicolás Tagliafico se sumó a las muestras de dolor y le dedicó unas sentidas palabras al histórico músico.

¿Qué dijo?

Consultado por la prensa una vez finalizado el encuentro, el vecino de Rafael Calzada expresó: "Mi más sentido pésame. Fue una figura muy importante para toda la gente en Argentina. Un histórico en la música".

Tagliafico lamentó la pérdida del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y destacó el legado que dejó en varias generaciones. "Es una lástima, pero en este momento hay que agradecer por todo lo que nos dio", sostuvo.

Sus declaraciones se suman a los numerosos homenajes y mensajes de despedida que artistas, deportistas, dirigentes y fanáticos compartieron en las últimas horas para recordar a una de las figuras más influyentes del rock nacional.