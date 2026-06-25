Corte masivo de agua en Brown: AySA anunció tareas de mantenimiento por 15 horas

Afectará también a Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora y Quilmes. ¿Cuándo y en qué horario?

Almirante Brown deberá prepararse para posibles inconvenientes en el servicio de agua potable debido a tareas de mantenimiento programadas por AySA. Los trabajos tendrán una duración estimada de 15 horas y podrían generar baja presión o faltantes temporales.

¿Cómo será?

Según informó la empresa, las tareas comenzarán este jueves, 25 de junio, a las 22 hs y se extenderán hasta la tarde del viernes 26. Una vez finalizadas, el servicio se normalizará de manera progresiva hasta recuperar su funcionamiento habitual.

Este corte masivo se debe a trabajos de mantenimiento en los tableros eléctricos de la Estación Elevadora Lanús, con el objetivo de optimizar el sistema de distribución y garantizar mejores condiciones en la red.

Como consecuencia de estas obras, podrían registrarse episodios de baja presión, reducción del caudal e incluso faltantes temporales de agua. Además de Almirante Brown, la medida afectará también a usuarios de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora y Quilmes.

Ante esta situación, la empresa recomendó a los vecinos almacenar agua para consumo esencial y realizar un uso responsable del recurso mientras se llevan adelante las tareas de mantenimiento.