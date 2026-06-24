Realizarán una jornada de testeo rápido de VIH y Sífilis en Rafael Calzada

El procedimiento se llevará adelante por una punción digital y dará el resultado en pocos minutos. Es gratuito y confidencial. ¿Cuándo será?
En el marco del Día Nacional de la Prueba de VIH, el hospital Oñativia de Rafael Calzada realizará una jornada gratuita de testeo rápido. La iniciativa busca promover el diagnóstico temprano y facilitar el acceso a controles de salud de manera confidencial y segura.
La iniciativa se llevará adelante este jueves, 25 de junio. Tendrá lugar en las instalaciones del nosocomio, ubicado en Ramón Carrillo 1339. Según precisaron, el cronograma será el siguiente:
La jornada ofrecerá testeos rápidos de VIH y Sífilis de manera gratuita, segura y confidencial. No se requiere turno previo y la atención será por orden de llegada. El procedimiento se hará mediante una simple punción digital y permite obtener el resultado en pocos minutos.
Además de las pruebas, se ofrecerá un espacio de asesoramiento e información para acompañar el cuidado de la salud.
“¡Acércate a realizarte el test! Conocer a tiempo tu diagnóstico permite acceder a atención, tratamiento y acompañamiento oportunos”, afirmaron desde el Oñativia.
Es organizada por el Servicio de Área Programática y Redes en Salud (SAPS) en conjunto con el Servicio de Laboratorio.
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