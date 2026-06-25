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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2733
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CULTURA
jueves 25 de junio de 2026

¿Cuántas te faltan?: sigue el intercambio de figuritas del Mundial en Adrogué


Será este viernes 26. Conocé dónde y en que horario será.

Tras la gran convocatoria de las primeras jornadas, la Casa de la Cultura de Adrogué volverá a abrir sus puertas para una nueva edición del intercambio de figuritas del Mundial 2026. Se trata de una propuesta que reúne a chicos y adultos con el objetivo de completar el álbum.

 

¿Cuándo?

Se realizará este viernes 26 de junio, de 17.30 a 20.30 hs. Tendrá como escenario la entidad ubicada en Esteban Adrogué 1224. La participación es libre y gratuita.

La actividad invita a los vecinos a acercarse con sus figuritas repetidas, álbumes y las ganas de encontrar aquellas difíciles de conseguir. Además del intercambio, el encuentro busca generar un espacio para toda la familia.

“Una tarde recreativa para todas las edades, donde el fútbol se vive también a través del encuentro y la comunidad”, indicaron desde la organización en redes sociales.

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