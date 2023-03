Creadoras cumplió dos años y lo festejó con una edición especial en Burzaco

La iniciativa fue organizada por la ONG Compromiso Ciudadano. Participaron más de 200 puestos en el marco del Mes de la Mujer. Conocé más.

Festejando su segundo aniversario, la feria “Creadoras” volvió a instalarse en Burzaco. En esta oportunidad, los stands se vistieron con algún detalle violeta como símbolo de la lucha por la igualdad de género.

¿Cómo fue?

La propuesta fue organizada por la ONG Compromiso Ciudadano, presidida por Mario Fuentes. Los puestos se instalaron el pasado viernes, de 11 a 18 hs. Como es habitual, el escenario fue la plaza Manuel Belgrano, ubicada en la intersección de Amenedo y E. de Burzaco.

Pese al intenso calor, se congregaron más de 200 puestos en el lugar. Entre una enorme variedad de productos, se destacaron las artesanías en madera, alambre, cerámica y vidrio. También indumentaria, calzado, plantas y accesorios para el hogar.

Se sumó además a la propuesta un sector de “moda circular”, una alternativa sustentable en crecimiento. Allí los vecinos encontraron ropa usada, en buen estado y a precios accesibles.

“Creadoras se concretó al levantarse las restricciones de la pandemia. Inicialmente, fue con emprendimientos que surgieron en esa misma etapa. Desde Compromiso Ciudadano las invitamos a participar y así se fue armando algo muy lindo que creció en el tiempo y logró sostenerse”, explicó Fuentes, en diálogo con www.deBrown.com.ar .

Y agregó: “Lo importante de esta propuesta es que también tiene un fin solidario. Así como se les brinda un espacio a las vecinas para que puedan comercializar sus productos, la consigna es acercar un alimento no perecedero o algún útil escolar”.

Fuentes aseguró que “Creadoras” continuará adelante y seguirá potenciándose como “un espacio de calidad para que las emprendedoras locales exhiban su trabajo”. “Están muy agradecidas por esta oportunidad. Si bien hay cuestiones de mucha dificultad económica y social, ellas son un ejemplo porque siguen para adelante sustentando a sus familias”, admitió.

La primera edición de la feria se hizo en marzo del 2021. Desde ese momento, empezó a desarrollarse de forma mensual y ya se convirtió en un clásico en el distrito. Con cada evento crece el número de mujeres que se suman y exponen sus productos de forma gratuita.

Protagonistas

Romina es vecina de Longchamps y está al frente de “Sweet Deco and Home”. Desde hace dos años, realiza productos de madera pintados a mano.

“Empecé en la pandemia. Estábamos todos encerrados y me preguntaba qué podía hacer. Anteriormente, ya había realizado candy bar. Me había animado a este mundo, no era algo nuevo. Así que decidí ponerme a pintar y vender en redes”, confió a este medio. Y continuó: "Esta fue la primera feria a la que vine, recuerdo que me sumé para un Día de la Madre. Desde ahí, siempre estoy”.

Patricia, de Rafael Calzada, es otra de las mujeres que tiene su stand en “Creadoras”. Bautizó su negocio como “Concretonos” y realiza artesanías en cemento blanco y reciclado de botellas de vidrio.

“Emprendo hace un año y medio y participó de esta propuesta desde que arranqué. Fue gracias a una amiga. Ella hace velas y quería que yo le haga los cuencos. En líneas generales, siempre vendí y estoy muy agradecida de eso”, contó.

Yesica, vecina de Burzaco, comercializa indumentaria femenina hace seis años. Originalmente, ante la falta de trabajo, organizó ferias americanas en su casa. Luego, a medida que crecía, se animó a dar un paso más y compró ropa nueva. “Al ver que salía adelante, adquirí más prendas y puse mi marca”, recordó.

Y agregó: “Acá estoy desde que comenzó. Mi experiencia siempre fue buena. En mi caso, solo vengo acá una vez al mes, sino vendo desde mi casa. Esta es mi posibilidad de que la gente me conozca más”.

Por último, Alina de Longchamps es la cara de “Vende todo”, un stand con una gran variedad de productos multimarca. “Arrancamos en 2019, pero las ventas se potenciaron en 2020 por la pandemia. Lo hacíamos todo online. Luego, con la apertura de las restricciones, me sumé a la feria. Estoy desde el inicio y me gusta mucho venir”, expresó.

Ser solidarios

En forma paralela, se realizó una nueva campaña de donación de sangre en la plaza. La propuesta fue llevada adelante por la ONG Compromiso Ciudadano y la Fundación Hematológica Sarmiento (FuHeSa). Asimismo, la institución browniana estuvo recibiendo en el lugar útiles escolares en buen estado e insumos para accidentes.