Informaron un nuevo operativo de saturación policial en Don Orione

Detallaron que el despliegue fue supervisado por el intendente Juan Fabiani y la jefa de Gabinete, Paula Eichel. Conocé más.

Con el objetivo de fortalecer las tareas de control y prevención del delito, informaron que se llevó adelante un nuevo operativo integral de saturación y prevención. Este se realizó en el barrio de Don Orione.

¿Cómo fue?

Lo ejecutó el Municipio en articulación con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. El despliegue fue supervisado por el intendente Juan Fabiani y la jefa de Gabinete, Paula Eichel.

Incluyó la participación de efectivos de distintas fuerzas provinciales. Entre ellas, la UTOI, la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), Infantería y el Grupo de Prevención Motorizada (GPM), además de agentes municipales.

En ese marco, detallaron que realizaron patrullajes preventivos, identificación de personas, controles vehiculares y fiscalización de motos. Asimismo, la Agencia Municipal de Tránsito llevó adelante controles viales para verificar la documentación obligatoria y el cumplimiento de las normas de circulación.

"Estamos con las fuerzas de seguridad efectuando un operativo preventivo que se suma a todo lo que ya venimos trabajando desde el Municipio para mejorar la seguridad de nuestros vecinos", expresó Eichel.

A su vez, Mariano Cascallares remarcó que el Municipio continúa fortaleciendo las herramientas destinadas a la prevención del delito. Destacó las más de 2 mil cámaras de monitoreo, las paradas y corredores seguros, los tótems de seguridad y las alarmas comunitarias. También la ampliación del sistema de iluminación led y la aplicación Brown Previene, que ya cuenta con más de 60 mil usuarios.