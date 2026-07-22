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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2761
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SOCIEDAD
miércoles 22 de julio de 2026

Un motociclista resultó herido tras chocar con un auto en Longchamps


Bomberos desplegaron un operativo de emergencia en el lugar. La información.

Imágenes: Bomberos Voluntarios de Almirante Brown

Un motociclista resultó herido tras protagonizar un violento accidente contra un auto en Longchamps. Debido a la gravedad del impacto, fue trasladado al hospital Lucio Meléndez de Adrogué para recibir atención médica.

¿Cómo fue?

El siniestro ocurrió este martes, en la intersección de Kellertas y Boulogne Sur Mer, de dicha localidad. Ambos rodados sufrieron serios daños materiales. Hasta el momento, no trascendieron las causas que lo ocasionaron.

Tras el choque, al lugar acudieron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown y personal del servicio de ambulancias municipal, que asistieron al hombre antes de derivarlo al centro de salud.

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