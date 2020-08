Crimen de Fernando Marino: su familia busca testigos

Compartir en:

lunes 10 de agosto del 2020

Convocaron hoy a una marcha en Avellaneda para pedir justicia. Hay dos detenidos por el hecho. La información.

Pasaron dos semanas del crimen del repartidor Fernando Marino y su caso aún sigue presente en Almirante Brown. En un grito desesperado de justicia, sus seres queridos siguen buscando testigos que les permitan esclarecer el brutal hecho.

Asimismo, a través de las redes sociales, informaron que necesitan que los vecinos de calles aledañas donde sucedió el hecho (Italia al 900) aporten las imágenes de sus cámaras de seguridad. "Es para recolectar más pruebas", indicaron.

Los videos deben ser de aquel lunes 27 de julio, en la franja horaria de 11 a 14. Quienes puedan colaborar, deben contactarse con su familia al e-mail: justiciaporfernandomarino@gmail.com

En este escenario, marcharán este lunes por Avellaneda, partido de donde era oriunda la víctima. El punto de encuentro será a las 18, en el viaducto de Sarandí, a metros de le estación ferroviaria. Desde allí se dirigirán pacíficamente hasta la céntrica plaza Alsina, ubicada en la intersección de avenida Mitre y Lavalle.

“Vivo en estos días solamente por inercia y por vos. Siempre me fuiste indispensable, nunca pensé estar en este lugar y pedir justicia. ¿Justicia para qué? ¿Justicia para aliviar y que no vuelva a pasar? Pero hoy si, necesito eso. Es la única lucha que me queda hasta que nos encontremos algún día”, escribió su novia en redes sociales acompañando la convocatoria.

Avances en la causa

Días atrás, una pareja de jóvenes fueron detenidos en Burzaco, sospechados de ser los autores del crimen. Seis cámaras municipales detectaron el recorrido y eso permitió que se identificara a los presuntos culpables.

Los aprehendidos fueron identificados como Mauro y Johanna, de 25 y 29 años, respectivamente. Su captura se concretó en la casa de los padres de uno de ellos, luego de cinco allanamientos.

La investigación quedó en manos del fiscal Gerardo Mohoraz, de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. El caso está a cargo del juez Gabriel Vitale, titular del Juzgado de Garantías N°8.

El crimen

El repartidor se movilizaba a baja velocidad con su camioneta Renault Kangoo, color gris. Estaba buscando un domicilio en la proximidades de la calle Italia y Bouchard, Adrogué.

En este escenario, dos personas que se movilizaban en una moto de color azul se le pusieron a la par y, con intenciones de robo, lo amenazaron con armas.

Se cree que en ese momento, Marino realizó una maniobra brusca ante el susto y uno de los delincuentes le disparó en la axila. La víctima fue trasladada en un móvil policial al hospital Lucio Meléndez. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, falleció,