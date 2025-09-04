D’Alessandro en Adrogué: “Hay que terminar con la puerta giratoria judicial que libera delincuentes”

El primer candidato a diputado provincial por "Nuevos Aires" recorrió la ciudad junto a Federico Fuentes, quien encabeza la lista en Almirante Brown. “No estamos con Karina ni con Cristina, nos metemos con proyectos para ayudar a resolver problemas que viven los vecinos”, afirmó. Los detalles.

El candidato a diputado por el frente “Nuevos Aires”, Mauricio D’Alessandro, se presentó en Adrogué. Allí, encabezó una conferencia de prensa donde presentó los principales ejes de su plataforma de campaña y luego realizó una recorrida para dialogar con vecinos y comerciantes. Lo hizo acompañado por Federico Fuentes, quien lidera la nómina browniana, junto al resto de los integrantes de la lista.

¿Cómo fue?

La jornada comenzó pasadas las 17 hs, en un bar céntrico de la localidad. En una ronda de prensa, previa a caminar por las calles de la zona, el primer candidato a diputado provincial puso el foco en la necesidad de terminar con la “puerta giratoria” para los delincuentes y reformular el funcionamiento de la Justicia de Familia.

“Nuestro proyecto es que a la persona que tiene más de tres causas penales elevadas a juicio, no se le conceda la excarcelación en ese nuevo delito hasta que se termine de investigar. Es decir, cambiar esa presunción de la libertad con un tipo que claramente es un delincuente y que va por la calle complicando la vida”, afirmó.

Y recordó: “Con esa mísera reforma que yo intenté en el 2014 y el kirchnerismo en la Legislatura de Scioli no votó, nosotros podemos eliminar rápidamente 10.000 personas que delinquen ya que al salir del sistema preservamos a los vecinos”.

Consideró, en este punto, que la “puerta giratoria es una de las consecuencias de la superpoblación en las comisarías”. “El juez tiene 15 tipos hacinados en un calabozo que es para cinco u ocho lugares y le cae uno que se afanó una goma. Que se vaya piensan. Eso pasa y tenemos que evitarlo. Estamos trabajando en una norma para que no tengan más esa posibilidad”, explicó.

Por otra parte, el prestigioso abogado y referente bonaerense, admitió que otros de los ejes centrales de “Nuevos Aires” gira en torno a la salud. “Los hospitales están desabastecidos, toda la carrera hospitalaria poco a poco se va deteriorando porque son sueldos de hambre y la gente salta al privado o se va a la Capital. En el sistema público quedan los que hace años están y por lo tanto ganan más, no el pibe que quiere empezar”, detalló.

Este domingo, momento de definiciones

A horas de que los bonaerenses vuelvan a las urnas, el candidato se mostró confiado en los resultados. “Vamos a ganar, le vamos a ganar a todos. Veo las ganas que ponen los chicos en la calle y la gente que tenemos en el partido. Soy muy optimista. Lo mejor de todo es lo que estamos formando”, confió.

En ese sentido, aseguró que en sus más de 40 años de participación “nunca tuvo la oportunidad de tener un partido con gente nueva que se preocupara por el prójimo”. “Quieren hacer política y no tienen historia”, afirmó a este medio.

“Estoy muy esperanzado. Me encanta la lista que se armó en Brown. Me da una gran satisfacción ver candidatos que se metieron en la política sin ningún interés más que mejorar la calidad de vida de los habitantes del distrito. Con eso ya ganamos. Es una de las listas de los 19 partidos, donde más jóvenes vi”, reconoció.

Por último, D’Alessandro reafirmó que “van a ocuparse del problema del vecino”. “No estamos muy preocupados si Karina o Cristina es buena o mala, nos importa lo que necesita la gente, que tiene un problema y lo necesita resolver”, concluyó.

Participaron de la actividad, la segunda candidata a diputada provincial, la abogada Micaela Kulling, y los aspirantes locales a consejeros escolares Gastón Goldenberg y Florencia Fradejas, entre otros.