De Brown a La Voz: "Enfaticé que soy de Mármol porque estoy orgulloso de mi barrio"

Se trata de Poppo Rigoli. Hizo el casting por TikTok y quedó entre miles de talentos. "Por peleas propias de mi vida tuve que dejar todo. Ahora esto es un regalo de la vida", contó a De Brown. Conocé más.

Poppo Rigoli ya es parte de La Voz Argentina, el exitoso programa del prime time de Telefe. El vecino de José Mármol pasó la audición a ciegas y ahora integra el team de Luck Ra. Remisero de ocupación y apasionado del rock, aspira a seguir avanzando en la competencia y cumplir su gran sueño de dar a conocer su música.

¿Cómo quedó en el casting?

Hace dos años y gracias a un video que filmó su hijo donde se lo veía cantando un tema propio, se viralizó y explotó en las redes sociales. Esto hizo que, poco a poco, comience a volver a este mundo artístico que había relegado. Así, se sumó a TikTok, arrancó a compartir contenido y hasta grabó tres simples.

Fue también esa misma plataforma que lo llevó a pisar un escenario inimaginable. “Supe del casting de La Voz, pero tenía que ir a los estudios, comerme una cola de tres horas. Era verano, tengo 53 años y sufro el calor, mirá si me desmayaba ahí. contó en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Afortunadamente, hicieron también la audición vía TikTok. "Me tenía confianza, entonces me presenté tocando un tema a capela, sin micrófono, sin nada. Canté uno de Vox Dei con mi impronta y esperé”. Así fue como quedó.

¡El gran día!

Ya adentro, al browniano le designaron un coach, la canción y la fecha para presentarse en el estudio para la audición a ciegas. “Llegué relajado y excitado. No soy un inexperto, tocó desde los 20 años, pero esto fue diferente a todo. Recuerdo que cuando me dan el micrófono me desean suerte y antes de entrar en acción, les digo 'traigan a los bomberos porque voy a incendiar el escenario'”, expresó entre risas.

Se abrieron las puertas, se ubicó donde le indicaron y comenzó la pista. “Cuando se prendieron las luces morí, no podía largar la voz. Es más, tuve que ver el programa porque no me acuerdo de nada, tengo flashes. Mirá que el tema lo canté mil veces, pero los nervios que tenía eran increíbles. Agradezco que alcanzó para que Luck Ra me elija”, relató.

Asimismo, afirmó: “Si ves que nadie gira, empezas a decaer. Esos minutos son eternos, son como 20 horas, el escenario te come. Por eso, cuando se dio vuelta, exploté. Fue una experiencia buena y sufrida, pero al final la disfrutas”.

En medio de la euforia, Poppo asegura no haber explotado todo su potencial y se siente seguro para encarar lo que viene. “Si cantaba bien, con la energía que debía, sabía que iban a darse vuelta los cuatro, pero esa sensación que no te salga la voz es terrible. Entré desafinado y apagado, después la fui remontando, aunque canté parejo, sin matices, sin color”, admitió crítico.

100% Mármol

Luego de su paso por el programa, las demostraciones de cariño en la calle no se hicieron esperar. “La gente está re contenta porque soy remisero y les hago viajes. Ya en mi video que se viralizó era una mega estrella, imagínate ahora. Siempre enfaticé que soy de José Mármol porque estoy orgulloso de mi barrio y de Almirante Brown”, aseguró.

Asimismo, admitió que toda esta experiencia le “dio una dosis de energía”. “Se me fueron los dolores de espalda, de cabeza. Es adrenalina pura, te vuelve el rock and roll. Siempre espere esta puerta grande y ahora tengo que aprovechar la oportunidad, porque seguramente no se va a dar otra. Mi desafío es mostrar quien soy”, afirmó a este medio.

Ya ganó

Lo que viene seguramente lo sorprenderá. Igualmente, Poppo reconoce que se siente pleno por ser parte de La Voz. “Con haber pisado ese escenario, ya está. No voy a ganar, voy a mostrar mi música. Soy rock argento, mis letras hablan de historias. Quiero hacer mi música. Por peleas propias de mi vida tuve que dejar todo. Ahora esto es un regalo de la vida”, admitió.