De pintar murales en Brown a regalarle un cuadro a Benson Boone en el Lollapalooza

Se trata de Martín "Tin" Penedo, quien estuvo en el festival retratando a diferentes artistas. "Me agradeció y me preguntó si me quedaba a ver el show", contó a De Brown. Los detalles.

Terminó la décima edición del Lollapalooza, uno de los festivales más convocantes del país que reúne música, baile y diversidad. Entre los presentes, “Tin” Pinedo sumó su cuota de arte y, como hace en los murales de Almirante Brown, pintó a diferentes cantantes. Uno de ellos fue Benson Boone, a quien conoció y le entregó un cuadro.

Así arrancó

Como sucede desde hace cuatro años consecutivos, el miembro del programa local “Embellecimiento Urbano” fue convocado a estar en Espíritu Verde. Se trata de un espacio dentro del evento que busca promover un “estilo de vida saludable y sustentable en un sentido integral”.

“Me llaman porque la primera vez que fui tuve la posibilidad de subir al escenario a darle un cuadro a Foo Fighters. Ya es un clásico pintar en vivo durante las jornadas. Después, llevo el cuadro terminado por el predio, la gente se saca fotos y, por último, intento dárselo a alguno de los artistas”, explicó Penedo a www.deBrown.com.ar.

De esta manera, además de conocer a Dave Grohl, logró hacerle llegar una de sus obras a Billie Eilish. También a Miranda que, fascinada por la calidad de la obra, no dudo en colgarla en su estudio de grabación.

Para el Lollapalooza de este año, Tin hizo a Alanis Morissette el primer día y llevó el cuadro hasta "adelante de todo durante su show". Si bien la banda “hacía señas y lo mostraron en la pantalla gigante, ella nunca frenó como para pedirlo”.

“El sábado hice a Tool y fuimos por backstage con un amigo. Hablé con una productora, una divina. Me dijo que se lo deje y se los mostraba cuando llegaban. Volvió al rato con un set de palillos usados del baterista y unas púas. Me dijo que se lo llevaron. Fue un golazo”, contó.

El gran encuentro

La mayor sorpresa llegó en la última jornada del festival. Ese día, Tin pintó bajo la llovizna a Benson Boone, un joven cantante estadounidense que irrumpió en la escena tras su participación en el programa "American Idol" y se volvió un furor que lo encamina convertirse en una de las principales estrellas de pop.

“Fui al backstage de nuevo y nos querían cerrar el portón en la cara al llegar. Sin embargo, le dije a un amigo que filme porque vi una camioneta con gente vestida de celeste, como usa él. Le hice señas. La productora de escenario nos quería sacar, pero Benson bajó”, relató.

Y continuó: "Se acercó y me saludó. Me agradeció por el cuadro y me preguntó si me quedaba a ver el show porque llegaba justo de tiempo. Me dio un abrazo y subió a dar un show increíble”.