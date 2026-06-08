Misa ricotera en Brown: realizarán un concierto despedida al Indio

Será este domingo. Invitaron a los vecinos a llevar sus banderas y remeras. La entrada será libre y gratuita. Los detalles.

Los seguidores del "Indio" Solari tendrán un espacio especial para recordar al histórico referente del rock nacional. Se debe a que se llevará adelante un concierto de despedida en Don Orione.

¿Cuándo y dónde será?

El homenaje será este domingo, 14 de junio. Comenzará desde las 16 hs en el predio ubicado sobre la avenida Eva Perón 1948. La entrada será libre y gratuita.

La propuesta es impulsada por el Instituto de las Culturas junto a Cronorock. Busca reunir a vecinos y fanáticos para compartir canciones, recuerdos y emociones vinculadas a la trayectoria del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

En este marco, la banda oriunda de Burzaco llevará adelante su tributo a los Redonditos de Ricota y el Indio Solari. “Por él. Por nosotros. Por todos los que alguna vez encontraron refugio en estas canciones", indicaron los músicos. Y agregaron: "Invitamos a la gente a traer sus banderas, indumentaria y rendir un homenaje inolvidable".

Desde la organización señalaron que la propuesta apunta a generar un espacio de reunión para quienes encontraron en las canciones del Indio una forma de identidad, expresión y comunidad.