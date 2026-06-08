Misa ricotera en Brown: realizarán un concierto despedida al Indio

Será este domingo. Invitaron a los vecinos a llevar sus banderas y remeras. La entrada será libre y gratuita. Los detalles.
Los seguidores del "Indio" Solari tendrán un espacio especial para recordar al histórico referente del rock nacional. Se debe a que se llevará adelante un concierto de despedida en Don Orione.
El homenaje será este domingo, 14 de junio. Comenzará desde las 16 hs en el predio ubicado sobre la avenida Eva Perón 1948. La entrada será libre y gratuita.
La propuesta es impulsada por el Instituto de las Culturas junto a Cronorock. Busca reunir a vecinos y fanáticos para compartir canciones, recuerdos y emociones vinculadas a la trayectoria del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
En este marco, la banda oriunda de Burzaco llevará adelante su tributo a los Redonditos de Ricota y el Indio Solari. “Por él. Por nosotros. Por todos los que alguna vez encontraron refugio en estas canciones", indicaron los músicos. Y agregaron: "Invitamos a la gente a traer sus banderas, indumentaria y rendir un homenaje inolvidable".
Desde la organización señalaron que la propuesta apunta a generar un espacio de reunión para quienes encontraron en las canciones del Indio una forma de identidad, expresión y comunidad.
⚽️Tagliafico sobre la muerte del Indio: “Hay que agradecer por todo lo que nos dio”👇 #RafaelCalzadahttps://t.co/eJqLHj7jkt
— Noticias De Brown (@debrownweb) June 8, 2026