De Solano a desfilar en New York Fashion Week, el nuevo desafío de Anabel

La vecina confirmó en sus redes que participará del uno de los eventos de moda más importantes del mundo. Los detalles.

Los sueños de Anabel Sánchez, la vecina de Solano que pasó al estrellato como modelo, parecen no tener techo. Recientemente, confirmó que desfilará en New York Fashion Week.

Entre lágrimas, la browniana dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales. Allí mostró en video la reacción de sus allegados al enterarse de su nuevo desafío laboral.

"Con el corazón bailando de alegría les cuento que el 15 de febrero estaré desfilando en New York. De Argentina al mundo. Estoy llorando de alegría, es un sueño. Ana chiquita no cree el sueño que tiene", fue el texto que acompañó la publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ANABEL SÁNCHEZ (@anabelsancchez)

¿De qué se trata?

Es uno de los eventos de moda más importantes del mundo. Durante siete días, los mejores diseñadores se reúnen para mostrar las colecciones de la temporada, creando creativos shows que involucran modelos, estilistas, editores y celebridades