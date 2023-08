De visitante, Claypole quiere reencontrarse con su mejor versión

El "Tambero" se enfrentará hoy, sábado 26 de agosto, a Real Pilar. Leé la previa.

En el marco de la trigésima segunda fecha del torneo de la C, Claypole no puede dejar más puntos en el camino si su objetivo es pelear por el ascenso directo. No gana hace ocho partidos y volver a sumar de a tres será clave para seguir en la lucha por los primeros tres puestos.

El encuentro frente a Real Pilar se llevará a cabo hoy, sábado 26 de agosto, desde las 15:30 hs en el estadio Carlos Barraza. La última vez que se enfrentaron igualaron sin goles en Almirante Brown. Gabriel Gutiérrez será el árbitro.

¿Cómo llegan?

Claypole no atraviesa su mejor momento y ya pasaron casi dos meses de su último triunfo. Sin embargo, se ubica en la séptima posición con 46 unidades, a tan solo tres tantos de la zona de ascenso directo. Viene de empatar 1-1 con Liniers en su cancha.

El "Monarca", por su parte, está muy lejos de la lucha por ingresar al Reducido. Necesita imperiosamente hacerse fuerte de local para afrontar la recta final de la temporada por alguna posibilidad. Llega de imponerse 1-0 a Deportivo Español.