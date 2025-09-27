Defensores de Glew venció 185-0 y consiguió una goleada récord para el rugby bonaerense

El equipo browniano se enfrentó a Marcos Paz. Los detalles.

Defensores de Glew escribió una nueva página en el rugby bonaerense. Se debe a que derrotó 185-0 a Marcos Paz y marcó el récord de la victoria con mayor diferencia en un partido de Primera en la URBA.

¿Cómo fue?

El encuentro se llevó adelante el pasado 13 de septiembre, en el marco de la 19° fecha. El conjunto browniano milita en Desarrollo, la última categoría de la provincia. Allí, se encuentra en la cuarta posición, once puntos por debajo del líder.

En la histórica jornada, “Defe” terminó el primer tiempo con un contundente 92-0. A lo largo del duelo, Eduardo Losada y Juan Vena aportaron cinco conquistas cada uno; mientras que Maximiliano Martín realizó 14 patadas acertadas a los palos.

"Nos sorprendió porque ellos no venían mal. Habían ganado dos de los últimos tres partidos. Esperábamos que sea un rival que no nos venda fácil la victoria. Si bien en la tabla había diferencias, siempre es un equipo duro defendiendo, juegan de forwards y si entrás en ese juego se complica", afirmó Gonzalo Marini, capitán de Defensores de Glew, a Scrum.

En tanto, el tercera línea sentenció: "El resultado se festejó en el momento. Resultó que era un récord, pero quedó ahí. Es anecdótico. Lo que nos importaba era jugar los 80 minutos al máximo ritmo posible y llevarnos los cinco puntos, que es el objetivo todos los sábados".