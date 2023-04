Denuncian que le robaron la moto y lo golpearon, pero fue él quien terminó preso

Su familia explicó que cuando los ladrones cometieron otro asalto en Burzaco, se les cayó su DNI y por eso lo culparon. “Lleva 34 días detenido”, detalló su hermana a De Brown.

Maximiliano Acosta está sufriendo una pesadilla. Sus allegados denunciaron que sufrió el pasado 11 de marzo el robo de su moto y sus pertenencias. Sin embargo, lejos de esclarecerse el caso, la Policía allanó su casa y quedó detenido en la Alcaidía de Almirante Brown.

¿Cómo fue?

El joven de 22 años salió a las 5 de la madrugada de su domicilio en Tristán Suárez. Iba a bordo de su vehículo comprado hace solo tres meses. Según detallaron sus familiares, se dirigía a su trabajo cuando fue sorprendido por un grupo de motochorros.

“Hizo su camino normal hasta que en la bajada del puente de la Firestone se le acercaron tres motos grandes de alta cilindrada. Dos se le pusieron de costado y una atrás, luego le apuntaron con un arma en las costillas. Ahí, se cruzó a Camino de Cintura en contramano, pero lo siguieron”, contó su hermana Marianela, en diálogo con www.deBrown.com.ar

Y agregó: “En la calle Alberdi lo bajaron, se lastimó la rodilla y le pegaron. Se llevaron su moto y sus pertenencias completas. Eran la billetera con su DNI, cédula, registro, SUBE y plata. Además de su mochila con el casco y chaleco refractario de su trabajo”.

En este escenario, detallaron que una pareja escuchó los gritos de Maximiliano y salieron inmediatamente a socorrerlo. Aún shockeado, logró levantarse y tomó el colectivo 306, interno 42, rumbo a su casa. Tras contarles a sus parientes lo que ocurrió, se dirigió a la Comisaría a hacer la denuncia.

“Le dijeron que tenía que realizarla en el lugar donde fue el robo, o sea en Llavallol. Así lo hizo. Pero, cuando estaba testificando se cortó la luz. Entonces le preguntaron si tenía un celular para poder radicarla virtualmente. Esto lo hizo la oficial, pero ella solo declaró el robo de la moto, no de su documentación, ni el celular, ni el casco con su visera, ni su mochila”, explicó.

Este error quedó evidenciado cuando Maximiliano fue a efectuar también la denuncia al seguro de su moto. Allí se dieron cuenta que no había quedado constatado en los papeles que le habían quitado su DNI ni sus otras pertenencias personales. “Los oficiales lo enviaron a la fiscalía y allí le indicaron que tenía que enviar un mail a la UFI Nº2 contando todo lo que pasó. Lo hizo”, aseguró.

Inesperado

El 22 de marzo, la Policía allanó la casa del joven. Buscaban una moto Honda Tornado y armas de fuego. “Mi mamá le explicó que su hijo era la víctima del robo, no al revés. Igualmente, hicieron el procedimiento y dio negativo”, contó Marianela.

Ese mismo día, Maximiliano fue a declarar y nunca más volvió. Lleva 34 días detenido. Lo acusan de estar implicado en el asalto a una pareja de motociclista en el cruce de Monteverde y Buenos Aires, en Burzaco.

“A ellos les robaron una Tornado. Dicen que en la huida a los delincuentes se les cayó la billetera con el DNI de mi hermano y se les voló una visera que es de él. Todo esto lo denunció, pero tampoco lo pusieron. Por eso lo implican”, admitió.

Pedido de justicia

El 20 de abril, el abogado del joven solicitó la “excarcelación por falta de mérito”. “Ese mismo día, la fiscal pidió la prisión preventiva. Ahora hay que esperar que la jueza dictamine. Ella dice que los testigos son familiares, pero esto no es así. Nosotros los encontramos. Entregamos todas las pruebas”.

Y agregó: “No pidieron las cámaras, esto solo entorpece la investigación". Asimismo, resaltó que Maximiliano no tiene antecedentes penales y que durante el allanamiento no encontraron nada.