Denuncian que Megaflex se niega a reincorporar a los trabajadores despedidos

Informaron que el Ministerio de Trabajo de Nación dictó la conciliación obligatoria. “Estamos a la espera de ver cómo se resuelve todo”, indicó uno de los delegados de la planta a De Brown.

Tras varias semanas de reclamos, el conflicto en la empresa Megaflex parecía encaminarse hacia una solución. Sin embargo, todo se agudizó cuando la firma les negó el ingreso a planta a los trabajadores que por ley debían se reincorporados.

¿Qué pasó?

El 11 de noviembre pasado, 16 empleados fueron notificados de su desvinculación a la compañía ubicada en el Parque Industrial de Burzaco. A partir de allí y durante dos semanas, realizaron un acampe ininterrumpido en la puerta de la fábrica.

Asimismo, marcharon al Ministerio de Trabajo para visibilizar el caso. Finalmente, la cartera nacional dictó finalmente la conciliación obligatoria.

“Este lunes la empresa debía acatar la medida, pero no fue así. A los compañeros no sólo no los dejaron ingresar sino que les entregaron una carta documento. También les dijeron que no les van a depositar la plata que les corresponde”, aseguró Néstor Mostgue, delegado del Sindicato de Químicos y Petroquímicos de Avellaneda, a www.deBrown.com.ar .

Según explicó, cuando se aplican este tipo de medidas “el conflicto vuelve a la raíz”. Es decir, Megaflex está obligada a liquidar los días que duró el paro. Pese a que la ley avala ello, resaltaron que también incumplieron con este punto. Ante esto, los trabajadores resolvieron declarar "estado de asamblea permanente".

¿Soluciones?

Sobre este punto, Néstor agregó: “Estamos a la espera de ver cómo se resuelve todo. La firma se cree intocable. Nosotros, en cambio, venimos cumpliendo con todo lo que ordenó el Ministerio. Levantamos el acampe y acatamos la ley como corresponde”.

Ante la falta grave a la norma, los empleados damnificados realizaron los reclamos respectivos en la cartera de trabajo. Ahora, se encuentran aguardando la resolución que se tomará de forma oficial. “Lo que buscamos es que los hagan cumplir”, aseguró a este medio.

Los despidos

El delegado sindical denunció que detrás de las causas de las desvinculaciones se esconde una “persecución gremial”. “A nuestros compañeros los persiguen por prácticas sindicales" afirmó y agregó que debido al tipo de tareas que desarrollan "están todos lastimados". "Yo, por ejemplo, estoy operado tres veces. Hay otros con hernia de disco, problemas en los hombros, muñecas y rodillas”, detalló.