Denuncian que una niña de 5 años era abusada por su padre: el acusado está en libertad

Ocurrió en Rafael Calzada. Si bien el hombre fue detenido, a los meses lo excarcelaron. La menor le habría confesado a su abuela que le tocaba sus partes íntimas y la hacía vestir como una adulta. La información.

Un aberrante caso se dio a conocer en los últimos días en Rafael Calzada. Denuncian que una niña de cinco años fue abusada en varias oportunidades por su padre. Los hechos habrían ocurrido entre 2021 y 2022. Recientemente, comenzó el juicio.

¿Cómo fue?

Según detalló su familia a TN, todo inició cuando la pequeña le habría confesado a su abuela que su progenitor le tocaba sus partes íntimas cuando la bañaba. También lo hacía cuando la recostaba en la cama al salir de la ducha, pese a que ella le pedía que se detenga. Además, le habría relatado que la obligaba a vestirse y maquillarse como un adulto.

Tras enterarse la madre de la pequeña de esto, le consultó a su hija por qué no le había dicho antes. “Nos contó que la amenazaba de muerte a ella y a todo el grupo familiar, incluso a los perros, si contaba todo lo que le hacía. Le pasaba un cuchillo por el cuerpo y le hacía gestos como que la iba a degollar“, advirtió.

En este marco, la menor fue sometida a Cámara Gesell. “Hace mucho que no lo veo a mi papá, me lastimaba. Iba a la casa y jugábamos. Me hacía jugar a cosas feas. Me vestía. Había más cosas que me lastimaban, pero no me acuerdo”, habría asegurado la víctima.

Tras la denuncia, el acusado, identificado como Sergio R., fue detenido en noviembre de 2022. Sin embargo, luego de estar dos meses preso, lo excarcelaron ya que consideraron que "no existía riesgo de fuga". Ahora, solo cuenta con una restricción perimetral.

El caso

El juicio está en manos del Tribunal Oral Criminal (TOC) Nº 5 de Lomas de Zamora. Comenzó el pasado el 23 de abril. Según informaron, el hombre podría recibir una pena de 20 años de prisión.