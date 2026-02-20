Desarticularon un desarmadero en Glew: hay un detenido

En el lugar, se incautó gran cantidad de motocicletas y autopartes, como caños de escape y ruedas. Toda la información.

Tras un intenso operativo, la Policía Bonaerense desarticuló un desarmadero clandestino en Almirante Brown. Este contenía autopartes de motos y operaba en una vivienda de Glew. Hay un detenido.

El allanamiento

Se llevó adelante en una propiedad ubicada en Teniente Clark al 700. Allí, los oficiales no solo descubrieron autopartes sino una gran cantidad de motos, una de ellas con pedido de secuestro activo por robo.

El operativo se concretó tras observar en el lugar maniobras compatibles con el desarme de este tipo de rodados. Durante el procedimiento, se incautaron diferentes motocicletas, caños de escapes, ruedas armadas y cadenas tapas de cilindros.

Intervino en la causa la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

Seguridad

Según informaron, el Municipio continúa potenciando acciones y añadiendo nuevas herramientas para prevenir el delito. Estas incluyen más móviles, cámaras de monitoreo, puntos y paradas seguras, alarmas comunitarias y la App “Brown Previene” que es utilizada por miles de brownianos.