Desbarataron un bunker de droga en Ministro Rivadavia: hay dos detenidos

Funcionaba en una propiedad usurpada. Se incautó cocaína lista para la venta y dinero en efectivo. La información.

La Policía desbarató un punto de venta de drogas en Ministro Rivadavia. En el lugar, capturaron a dos personas y secuestraron una importante cantidad de cocaína fraccionada para la venta.

El procedimiento

Se llevó adelante en una vivienda ubicada en Renato Presa al 100, de dicha localidad. La casa se encontraba usurpada. Según trascendió, tras el operativo, fue restituida a su propietaria.

A través de la recopilación de fotografías y filmaciones se permitió identificar a los responsables y solicitar las órdenes de allanamiento. Como resultado de ello, se incautaron envoltorios y trozos compactos de cocaína listos para la venta, además de dinero en efectivo.

La investigación fue realizada por la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Lomas de Zamora. Contó con la intervención de la Unidad Funcional de Investigaciones N° 14 especializada en Narcotráfico y el Juzgado de Garantías N° 8.

Mayor seguridad

Desde el Municipio recordaron las distintas herramientas implementadas para prevenir el delito. Se destacan las alarmas comunitarias y los puntos, paradas y corredores escolares seguros. Sumado a la app Brown Previene con botón de pánico y el sistema de más de 2.000 cámaras de monitoreo distribuidas en todas las localidades y colectivos locales.

Además, el Municipio incorporó recientemente 58 nuevos móviles y 30 motos policiales de alta cilindrada para reforzar los patrullajes en las calles.