Desgarradora confesión de Lizy: contó que fue abusada desde los 5 años por su tío

"Me decía que sino iba matar a mi primita", reveló la browniana respecto a las amenazas que recibía de parte de su agresor. Mirá el video.

Lizy Tagliani estuvo como invitada en La Peña de Morfi y durante la entrevista abrió su corazón para contar un desgarrador relato de su infancia. La conductora oriunda de Adrogué se quebró al revelar que sufrió abusos desde los cinco años por parte de un tío.

La historia

Mientras conversaba con Georgina Barbarossa en el programa de Telefe, la humorista habló de la discriminación que vivió al identificarse como una niña trans y sobre la contención de su padre ante esta decisión.

En ese contexto, Lizy reveló los aberrantes episodios de abuso que debió soportar. “No tuve buenas experiencias dentro de mi familia. Desde los 5 años… Aprendí a defenderme sola desde ahí. Mi mamá nunca lo supo de mi boca. Cuando comprendí la gravedad de la situación, preferí no hablarlo”, afirmó.

La browniana contó que el abusador era un tío, a quien lo enfrentó tiempo después. Sin embargo, la respuesta de éste dejó mudo al estudio: “Me dijo que yo lo provocaba y era culpa mía”.



Asimismo, la artista detalló entre lágrimas: “A mí me encanta el corso, pero estábamos lejos. Teníamos que caminar diez cuadras desde donde vivíamos y a las cuatro empezaba un campito. Yo tenía 10 años. Íbamos con mi primita. La hacía mirar para otro lado y bueno… Me decía que si no la iba a matar”.

La oriunda de Adrogué señaló que lo “veía como que era común” y naturalizó la situación. Asimismo, reveló que nunca más habló con el abusador en cuanto tuvo la oportunidad de alejarse. “Mi mamá tenía pocas cosas que la hacían feliz. Esta persona era una de esas. Por eso nunca me atreví a decirle nada”, sentenció Lizy.