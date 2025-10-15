Día de la Madre: emprendedora de Adrogué ofrece un box con mini tortas a un precio especial

Se trata de Yasmín de Bonett Club. La caja vendrá con cuatro postres. Habrá más de 15 gustos para elegir. Conocé más.

Palpitando el Día de la Madre, una emprendedora de Adrogué prepara una propuesta única para celebrar en familia. Se trata de un box con variedades de mini cakes, especialmente pensado para hacer una degustación de distintos postres en una fecha tan especial.

¿Cómo es?

La promoción tiene un valor de $30.000 e incluye cuatro mini tortas a elección, todo presentando en un packaging alusivo a la fecha. Yasmín Bonetti, creadora de Bonett Club, fue quien ideó esta opción dulce con el sello de calidad que caracteriza a su espacio gastronómico ubicado en el centro de Adrogué.

En cuanto a los sabores, habrá más de 15 gustos para elegir. Algunos de ellos serán chocotorta, cheesecake de frutilla o con pistacho, carrot cake, pastel red velvet, lemon pie y key lime pie y tarta de lima. Los vecinos tendrán la posibilidad de realizar sus pedidos con anticipación vía WhatsApp al 11 6337 5830 u optar por envío a domicilio o servicio take away.

Sumado a ello, estará vigente la alternativa de comprar en el local, ubicado en avenida Espora 907, Adrogué. “En caso de elegir pasar por Bonett, el finde tendremos horario extendido. El sábado vamos a estar de 10:30 a 19:30 y el domingo de 10:30 a 13:30 hs”, informó Yasmín en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Para todos los gustos

Bonett además ofrece un desayuno especial por el Día de la Madre. Este incluirá scones dulces y salados, mermeladas de frutos rojos casera, un lingote de brownie con merengue, dos macarons, una porción de budín y otra de alfajor de maicena. Tiene un valor de $50 mil.

Asimismo, como es habitual, el comercio ofrecerá sus clásicos macarons, tortas y opciones de cookies, budines y alfajores.

Su historia

Nueve años atrás, la browniana empezó a estudiar cocina; mientras que en paralelo trabajaba con jornada extendida. “Un día dije 'basta, voy a dedicarme 100% a este proyecto para hacerlo crecer'”, contó.

Su gran crecimiento en el rubro fue en el 2020, un año revolucionado por la pandemia del Covid. Es que sus colegas comenzaron a encargarle tapas de macarons sin relleno. Además, afrontó un gran desafío: fue una de las concursantes de “El gran premio de la cocina”, el ciclo que se emitía por Canal Trece.

Finalmente, el pasado 19 de abril abrió su primer local en el centro de Adrogué. “Llegué hasta acá gracias a mi red de apoyo, a mis amigas y familia. Ellos me empujaron, yo lo venía pateando”, concluyó.

Para conocer más sobre Bonett, podrán ingresar en su cuenta de IG: @bonett.club.