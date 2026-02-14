Sáb, 14/02/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2602
SOCIEDAD
sábado 14 de febrero de 2026

Día de los Enamorados en Brown: los mejores lugares para disfrutar en pareja al aire libre


Conocé los parques y espacios verdes que darán la oportunidad de vivir el amor rodeado de naturaleza. Los detalles.

Llegó el Día de los Enamorados y Almirante Brown está listo para celebrar el amor al aire libre. Distintos espacios verdes, parques y rincones naturales se convertirán en un escenario ideal para que las parejas disfruten de esta jornada especial.

¿Cuáles son?

Parque Saludable Ramón Carrillo (Erezcano y Centenario de Mayo, Adrogué): de 8 a 20 hs

  • Baños públicos
  • Buffet
  • Estación de reciclado
  • Cámaras de seguridad
  • Bicicleteros
  • Aparatos de salud
  • Juegos lúdicos
  • Cinta aeróbica para cminar
  • Circuito turismo
  • Mobiliario para esparcimiento

Parque Don Orione (Eva Perón 1948): de 8 a 20 hs

  • Baños públicos
  • Estación de reciclado
  • Anfiteatro abierto
  • Playón para patinar
  • Aparatos de salud
  • Juegos infantiles
  • Mesa de ping-pong
  • Cinta aeróbica para caminar
  • Mobiliarios para esparcimiento

Granja Educativa (Juan B. Justo 1000, Ministro Rivadavia): de 10 a 17 hs

  • Baños públicos
  • Estacionamiento gratuito
  • Complejo gastrónomico
  • Quincho con parrilla
  • Mobiliarios para esparcimiento
  • Visitas guiadas para escuelas
  • Campamentos para grupos
  • Visitas institucionales

Parque Sustentable “Néstor Kirchner” (La Querencia y Martín Fierro, Burzaco):

  • Estación de reciclado
  • Bicicleteros
  • Aparatos de salud
  • Playón deportivo
  • Chancha de fútbol y fútbol-tenis
  • Juegos infantiles
  • Mobiliarios para espacimiento
  • Carga de celular mediante puerto USB
  • Tótem con cisterna para carga de agua caliente

Quinta Rocca (avenida Espora y Blas Parera, Burzaco): de 8 a 19 hs

  • Baños públicos
  • Cámaras y tótem de seguridad
  • Iluminación LED
  • Mobiliario para esparcimiento
  • Áreas de estudio

