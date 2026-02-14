Día de los Enamorados en Brown: los mejores lugares para disfrutar en pareja al aire libre

Conocé los parques y espacios verdes que darán la oportunidad de vivir el amor rodeado de naturaleza. Los detalles.
Llegó el Día de los Enamorados y Almirante Brown está listo para celebrar el amor al aire libre. Distintos espacios verdes, parques y rincones naturales se convertirán en un escenario ideal para que las parejas disfruten de esta jornada especial.
¿Cuáles son?
Parque Saludable Ramón Carrillo (Erezcano y Centenario de Mayo, Adrogué): de 8 a 20 hs
- Baños públicos
- Buffet
- Estación de reciclado
- Cámaras de seguridad
- Bicicleteros
- Aparatos de salud
- Juegos lúdicos
- Cinta aeróbica para cminar
- Circuito turismo
- Mobiliario para esparcimiento
Parque Don Orione (Eva Perón 1948): de 8 a 20 hs
- Baños públicos
- Estación de reciclado
- Anfiteatro abierto
- Playón para patinar
- Aparatos de salud
- Juegos infantiles
- Mesa de ping-pong
- Cinta aeróbica para caminar
- Mobiliarios para esparcimiento
Granja Educativa (Juan B. Justo 1000, Ministro Rivadavia): de 10 a 17 hs
- Baños públicos
- Estacionamiento gratuito
- Complejo gastrónomico
- Quincho con parrilla
- Mobiliarios para esparcimiento
- Visitas guiadas para escuelas
- Campamentos para grupos
- Visitas institucionales
Parque Sustentable “Néstor Kirchner” (La Querencia y Martín Fierro, Burzaco):
- Estación de reciclado
- Bicicleteros
- Aparatos de salud
- Playón deportivo
- Chancha de fútbol y fútbol-tenis
- Juegos infantiles
- Mobiliarios para espacimiento
- Carga de celular mediante puerto USB
- Tótem con cisterna para carga de agua caliente
Quinta Rocca (avenida Espora y Blas Parera, Burzaco): de 8 a 19 hs
- Baños públicos
- Cámaras y tótem de seguridad
- Iluminación LED
- Mobiliario para esparcimiento
- Áreas de estudio