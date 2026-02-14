Día de los Enamorados en Brown: los mejores lugares para disfrutar en pareja al aire libre

Conocé los parques y espacios verdes que darán la oportunidad de vivir el amor rodeado de naturaleza. Los detalles.

Llegó el Día de los Enamorados y Almirante Brown está listo para celebrar el amor al aire libre. Distintos espacios verdes, parques y rincones naturales se convertirán en un escenario ideal para que las parejas disfruten de esta jornada especial.

¿Cuáles son?

Parque Saludable Ramón Carrillo (Erezcano y Centenario de Mayo, Adrogué): de 8 a 20 hs

Baños públicos

Buffet

Estación de reciclado

Cámaras de seguridad

Bicicleteros

Aparatos de salud

Juegos lúdicos

Cinta aeróbica para cminar

Circuito turismo

Mobiliario para esparcimiento

Parque Don Orione (Eva Perón 1948): de 8 a 20 hs

Baños públicos

Estación de reciclado

Anfiteatro abierto

Playón para patinar

Aparatos de salud

Juegos infantiles

Mesa de ping-pong

Cinta aeróbica para caminar

Mobiliarios para esparcimiento

Granja Educativa (Juan B. Justo 1000, Ministro Rivadavia): de 10 a 17 hs

Baños públicos

Estacionamiento gratuito

Complejo gastrónomico

Quincho con parrilla

Mobiliarios para esparcimiento

Visitas guiadas para escuelas

Campamentos para grupos

Visitas institucionales

Parque Sustentable “Néstor Kirchner” (La Querencia y Martín Fierro, Burzaco):

Estación de reciclado

Bicicleteros

Aparatos de salud

Playón deportivo

Chancha de fútbol y fútbol-tenis

Juegos infantiles

Mobiliarios para espacimiento

Carga de celular mediante puerto USB

Tótem con cisterna para carga de agua caliente

Quinta Rocca (avenida Espora y Blas Parera, Burzaco): de 8 a 19 hs