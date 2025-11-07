Día del Canillita: José, el histórico dueño del puesto de diarios de plaza Brown de Adrogué

Conoció el oficio por su padre y empezó a trabajar a los 11 años. Hoy, junto a su esposa, hace más de tres décadas que está al frente del comercio. "Me gusta mucho el trato con la gente, es algo que me llena”, expresó a De Brown. Los detalles.

Las tiradas y ventas del diario papel decayeron en los últimos años debido a la irrupción de lo digital y esto se refleja en la disminución de los kioscos de diarios y revistas. Pese a esta situación, un clásico de Adrogué sigue en pie: el puesto ubicado en la plaza Brown.

Su historia

José, de 65 años, es el dueño de esta histórica parada emplazada a un costado del Palacio Municipal, en Diagonal Toll. Su relación con la venta de periódicos nació en la infancia, ya que su padre también trabajó de canillita.

“Mi viejo tenía un puesto en las cinco esquinas, en Jorge y Erezcano. Abrió en 1962 y lo tuvo hasta que se jubiló. Desde chico iba a ayudarlo y empecé a vender diarios a mis 11 años. Atendía mientras él hacia el reparto”, afirmó a www.deBrown.com.ar.

Tras terminar sus estudios, comenzó a ir todos los días y puso en marcha su historia como canillita que continúa hasta hoy. En 1991, decidió abrir su camino y colocó su propio kiosco en la plaza Brown de Adrogué.

En ese sentido, José relató: “Arranqué con dos cajones de manzana y una tabla. Después vino el kiosco e hice todos los trámites correspondientes. Hoy, con mi esposa tenemos el puesto y también, en el mismo lugar, un pet shop y un vivero”.

Si bien José admitió que es un “trabajo un poco esclavizante”, debido a que está allí de lunes a lunes, enfatizó que le “encanta". "Me gusta mucho el trato con la gente, es algo que me llena”, continuó.

Una parte fundamental

El nombre del pet shop y un grafiti en el kiosco de diario y revistas homenajean a “Chicho”. Se trata de un perro que es recordado entre los vecinos de la zona e integra la historia del puesto, ya que llegó a los tres meses de su apertura y nunca más se fue.

“Nos acompañó hasta los 21 años. Está enterrado en la plaza Brown. Estaba en el kiosco con nosotros hasta que cerrábamos y se iba a su cucha enfrente a la Escuela Primaria N° 1”, aseguró José.

La caída del papel

El traslado de las noticias a los medios digitales hizo decaer tanto las impresiones como las ventas de los diarios y revista. No obstante, el histórico canillita de Adrogué enfatizó en que el kiosco se mantiene gracias a sus clientes de toda la vida.

“La gente me conoce y viene. Muchos no anda bien con la tecnología, como yo, y seguimos con el papel. En algunas casos, ya son cuatro generaciones de familias que atiendo”, sentenció a este medio.