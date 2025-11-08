Día del Trabajador Municipal: ¿Cómo funcionarán la recolección de residuos y los centros de salud?

Habrá asueto administrativo este lunes. Los detalles.

En conmemoración del Día del Empleado Municipal, que se celebra hoy, Almirante Brown informó que el próximo lunes, 10 de noviembre, habrá asueto administrativo.

En este marco, si bien las oficinas estarán cerradas, desde la Comuna resaltaron que se garantizarán las guardias y prestaciones esenciales.

Los servicios

En cuanto a la recolección de residuos, se desarrollará con total normalidad en los barrios y en las localidades del distrito.

Por otra parte, el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Nº 12 de Don Orione funcionará con guardia médica; mientras que el servicio de Emergencias Médicas 107 AB estará operativo durante las 24 horas.

Además el Cementerio Municipal abrirá con normalidad, tanto para visitas como para trámites administrativos.

Mientras tanto, el Centro de Operaciones Municipal (COM) y Defensa Civil desarrollarán sus tareas de manera habitual, garantizando la atención ante cualquier emergencia. En el caso del primero, se encuentran disponibles las líneas telefónicas 2206-1300, 2206-1350 y 4238-2595.

“Esta fecha representa una oportunidad propicia para expresar un merecido reconocimiento a las y los trabajadores municipales que, con su esfuerzo y compromiso cotidiano, contribuyen al sostenimiento y crecimiento de nuestro distrito y, de esta manera, al progreso de Almirante Brown”, sostuvo el intendente Mariano Cascallares.