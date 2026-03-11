Jue, 12/03/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2628
SOCIEDAD
miércoles 11 de marzo de 2026

Jornada de salud renal en el hospital Oñativia: realizarán controles y chequeos


Será en el marco del Día Mundial del Riñón.  ¿Cuándo será y qué revisiones habrá?

Para destacar la importancia de la salud renal, cada año se conmemora el segundo jueves de marzo el Día Mundial del Riñón. En ese contexto, el hospital Oñativia hará una jornada para promover la concientización y la detección temprana de enfermedades de estos órganos.

¿Cómo y cuándo?

La iniciativa se llevará adelante este jueves 12, entre las 9 hs y el mediodía. Tendrá como escenario al hall central del nosocomio de Rafael Calzada, ubicado en Ramón Carrillo 1339.

Según indicaron, durante la jornada de salud renal se harán los siguientes controles:

  • Presión arterial
  • Glucemia
  • Medición de talla y peso (IMC)
  • Test de proteinuria en orina

La actividad busca acercar información, prevención y controles a la comunidad para cuidar la salud de los riñones. Participar es un paso clave para prevenir y detectar a tiempo posibles afecciones.

Sobre la iniciativa

Es organizada por el hospital Oñativia y el Ministerio de Salud bonaerense. Contará con la participación del programa provincial de salud renal, CUCAIBA, las áreas de Nefrología, Nutrición y Laboratorio, el sector de control de infecciones y residencia de enfermería.

