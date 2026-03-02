Dolores Fonzi ganó el Goya a Mejor Película Iberoamericana con "Belén"

Se trata de la ópera prima de la browniana, quien dirigió, coescribió y protagonizó el film. La historia narra el caso real de una joven de Tucumán que fue condenada a prisión tras un aborto espontáneo. Los detalles.

El cine argentino sumó una nueva distinción de la mano de una browniana. En marco de la 40° edición de los premios Goya, Dolores Fonzi ganó la categoría Mejor Película Iberoamericana con “Belén”. La vecina de Adrogué dirigió, coescribió y protagonizó esta historia.

¿Cómo fue?

La ceremonia se llevó adelante en el Auditori Forum CCIB de Barcelona, en España. Después de mucha expectativa previa, los artistas presentes que participaron en el film desbordaron de alegría tras el anuncio de que se alzarían con el galardón.

Al momento de recibir la distinción, Fonzi tomó el micrófono y no ocultó sus sentimientos. “Qué emoción. Qué honor enorme recibir este Goya. No lo esperaba. Agradecer a los académicos, compartirlo con todas las películas de la terna”, afirmó.

Luego de dar las gracias a todos los que “hicieron posible” que se desarrolle “Belén”, envió un fuerte mensaje: “Nosotros somos las películas que hacemos y en este momento el mundo se convirtió en una película de terror”.

“Donde ya se ha nombrado el genocidio en Gaza, el reclamo de las mujeres en Irán, la persecución a los migrantes en Estados Unidos. Esa película de terror no somos nosotros, no somos la humanidad, y eso no lo podemos seguir permitiendo", continuó.

Belén compartió la terna con "La misteriosa mirada del flamenco" (Chile), "La piel del agua" (Costa Rica), "Manas" (Brasil) y "Un poeta" (Colombia).

¿De qué trata?

La ópera prima de Fonzi se estrenó en septiembre de 2025. Cuenta el caso real de una joven de Tucumán que fue condenada a prisión por homicidio en 2016 tras un aborto espontáneo. Su abogada lucha contra un sistema judicial conservador para probar su inocencia, mientras el proceso gana repercusión mediática y apoyo del movimiento feminista.