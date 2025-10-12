Domingo lluvioso: suspendieron los festejos por el aniversario de Glew

Se iban a llevar adelante en la plaza San Martín. Los detalles.

A causa de las condiciones climáticas, Almirante Brown anunció la suspensión del gran evento planeado para este domingo, 12 de octubre, por el aniversario de Glew. Por el momento, no informaron la nueva fecha en la cual se desarrollará.

¿Qué había?

La jornada se iba a desarrollar en la plaza San Martín, ubicada en el cruce de Rafael Obligado e Hilario Ascasubi. Como es habitual en este tipo de celebraciones, tenía programado comenzar con el acto institucional.

Posteriormente, se llevaría adelante el desfile cívico y tradicionalista con instituciones locales, carruajes y caballos. Luego, a las 13 hs, habría un almuerzo y un festival cultural.

En este marco, se iba a presentar Carina Andino, Joel “El Chango”, “Los Orellana” y “Ary LGI2”. Como también los ballets “Salamangueros”, “Awuénche”, “Renacer”, “Danzaita”, “Munany Integrados” y “Pehuenches”.