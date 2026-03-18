Dos brownianos, citados a la Selección Argentina en la previa del Mundial

Se trata de Nicolás Tagliafico y Gabriel Rojas, quien es una de las sorpresas de la lista para el último amistoso de la "Scaloneta" antes de la cita mundialista. Los detalles.

Tras la suspensión del a Finalissima, la Selección Argentina disputará su último amistoso para despedirse de los hinchas antes de afrontar el Mundial 2026. Además de la habitual presencia de Nicolás Tagliafico, otro browniano vestirá la camiseta nacional: Gabriel Rojas.

El lateral izquierdo de Racing y oriundo de Adrogué recibió su primera convocatoria a la mayor. Gracias a su buen rendimiento desde su llegada en 2023 a la “Academia”, donde ganó la Copa Sudamericana y la Recopa, se consolidó entre los mejores de su puesto en el fútbol local.

El defensor, de 28 años, jugó en su niñez en la liga ADIAB para Arzeno y Pueyrredón. Luego, se unió a las inferiores de San Lorenzo y allí debutó en Primera División. También estuvo en Peñarol de Uruguay y Querétaro de México, además de integrar la Selección Argentina Sub 20.

Competirá por un lugar en el equipo con Tagliafico. El campeón del mundo es una de las piezas fijas del entrenador por las buenas actuaciones que viene demostrando desde hace años con la “Albiceleste” y nuevamente está entre los citados para el amistoso del 31 de marzo ante Guatemala, en la Bombonera.

La lista

Entre los 28 jugadores convocados por Lionel Scaloni hay otra sorpresa: Tomás Palacios, defensor de Estudiantes de La Plata. En tanto, figuran las ausencias de Franco Mastantuono, sin mucha continuidad en Real Madrid, y de Joaquín Panichelli, sensación en Europa por su faceta goleadora en Racing de Estrasburgo.

En tanto, Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez y Lautaro Martínez, quienes ya son parte del núcleo fijo de la Selección Argentina, no están por lesión. Por ello, los citados son: