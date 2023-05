Dura de derrota de Claypole como visitante

Cayó 3-0 con Sportivo Italiano y perdió la oportunidad de acercarse a la punta del torneo.

Por la décima sexta fecha del torneo de la Primera C, Claypole no la pasó bien en su visita a Ciudad Evita y volvió a perder por segunda vez consecutiva. Como visitante, cayó goleado 3-0 por Sportivo Italiano y ya no se encuentra en zona de ascenso directo.

Nahuel Pansardi abrió la cuenta a los ocho minutos de la etapa inicial, mientras que a los 27', Kevin Dubini estiró la ventaja para los dueños de casa. Como si fuera poco, a los 37', Franco Benítez puso el 3-o parcial antes de irse a los vestuarios.

Con el resultado en su contra, el "Tambero" buscó llegar al descuento durante la segunda mitad, pero no fue claro en los últimos metros. Intentó con remates desde afuera del área de Acosta y algunos centros que terminaron en las manos de arquero rival.

Lo que viene

Claypole suma siete partidos sin conocer la victoria producto de cuatro empates y tres derrotas. Se ubica en la quinta posición con 26 unidades, a cuatro del líder San Martín de Burzaco y con un encuentro más. En la próxima jornada recibirá a Deportivo Español.