Durante toda esta semana, castrarán de forma gratuita en Malvinas

Se operarán a 50 animales por jornada. La atención será por orden de llegada. Conocé dónde estarán los profesionales.

Zoonosis Brown llevará adelante un nuevo operativo itinerante en Malvinas Argentinas. En esta ocasión, realizarán jornadas de castración gratuitas destinadas a perros y gatos a partir de los 5 meses de edad.

¿Cuándo y dónde?

La campaña comenzó este lunes, 18 de agosto, y se extenderá hasta el viernes 22, inclusive. Se llevarán adelante en el Centro Comunitario Malvinas, ubicado en el cruce de Luis Pasteur y Lapacho.

Los profesionales comenzarán a efectuar el registro a partir de las 7:30 hs por orden de llegada y con el animal presente. En cada jornada, habrá un cupo de 50 turnos.

Según detallaron desde Zoonosis Brown, las mascotas deberán tener un ayuno de doce horas de líquidos y sólidos, fundamental para evitar complicaciones durante el procedimiento.

Asimismo, se tendrá que llevar una manta por cada animal y trasladar a los gatos dentro de una bolsa de red o un transportador adecuado y seguro para el tamaño. Los perros, en tanto, deberán asistir con correa y collar.

Las hembras preñadas o en celo se operarán igual. En el caso de que hayan tenido crías, tendrán que pasar 45 días después del parto para ser intervenidas.

“La castración es una práctica que contribuye al control de la población de animales y mejora su salud”, aseguraron desde la entidad.