Mié, 24/09/2025
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2459
miércoles 24 de septiembre de 2025

Edicto


La agrupación “PROYECTO BROWN” convoca para el día 12 de Octubre de 2025, en la calle Cafferata Nº 740, de Almirante Brown, desde las 9 hs hasta las 18 hs, a sus afiliados para elegir mediante voto secreto y directo, a los integrantes del Comité Directivo, la Comisión Revisora de Cuentas y el Tribunal de Conducta. La Junta Electoral partidaria funcionara en la sede del partido de lunes a viernes de 18 a 20 hs, excepto el día jueves 09 de Octubre del corriente año, en que funcionara hasta las 24 hs, último plazo para la presentación de listas.

 

 

Presidente                                           Secretario

