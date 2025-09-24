La agrupación “PROYECTO BROWN” convoca para el día 12 de Octubre de 2025, en la calle Cafferata Nº 740, de Almirante Brown, desde las 9 hs hasta las 18 hs, a sus afiliados para elegir mediante voto secreto y directo, a los integrantes del Comité Directivo, la Comisión Revisora de Cuentas y el Tribunal de Conducta. La Junta Electoral partidaria funcionara en la sede del partido de lunes a viernes de 18 a 20 hs, excepto el día jueves 09 de Octubre del corriente año, en que funcionara hasta las 24 hs, último plazo para la presentación de listas.

