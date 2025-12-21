Dom, 21/12/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2547
POLÍTICA
domingo 21 de diciembre de 2025

Año nuevo llega con aumento en el transporte público: ¿Cuánto costarán los colectivos y trenes?


La suba se calcula a partir de la inflación. Los detalles.

El año nuevo llegará con aumento en los transportes públicos del AMBA. Se debe a que comenzará a regir una suba en el boleto de colectivos y trenes a partir del 1 de enero de 2026.

¿Cómo será?

Como sucede desde hace varios meses, el porcentaje de incremento forma parte del mecanismo de actualización mensual, el cual resulta de la sumatoria del Índice de Precio al Consumidor (IPC) y un 2% adicional.

De esta manera, el aumento previsto para enero ronda el 4,3%. En esa línea, el cuadro tarifario de colectivos será:

Líneas de la Provincia de Buenos Aires:

  • 0 a 3 km: $688,06
  • 3 a 6 km: $766,50
  • 6 a 12 km: $825,55
  • 12 a 27 km: $884,66
  • Más de 27 km: $943,35

De CABA (las que tienen recorrido íntegramente dentro del territorio de la Ciudad):

  • 0 a 3 km: $620,22
  • 3 a 6 km: $689,17
  • 6 a 12 km: $742,27
  • 12 a 27 km: $795,40

Líneas nacionales:

  • 0 a 3 km: $494,83
  • 3 a 6 km: $551,24
  • 6 a 12 km: $593,70
  • 12 a 27 km: $636,21
  • Más de 27 km: $678,42

Por otro lado, las tarifas para todos los ramales de trenes quedará establecida de la siguiente forma:

  • Sección 1: $280
  • Sección 2: $360
  • Sección 3: $450

