El browniano que quedó varado en CABA consiguió un nuevo trabajo en zona sur

jueves 21 de abril del 2022

La viralización de su caso le permitió recibir diferentes propuestas. "Me siento cómodo y con buenas compañeros", contó a De Brown sobre su empleo. Los detalles.

La conmovedora historia de Juan Minafó, el vecino de Don Orione que quedó varado en Capital Federal y fue ayudado por un desconocido para volver a su casa, se viralizó en los últimos días en las redes sociales. Gracias a esta difusión, el joven recibió diferentes propuestas laborales más cercanas y ya comenzó en una de ella en Lomas de Zamora.

Un nuevo inicio

El periodista Diego Pais fue quien colaboró con el adolescente que no sabía retornar a su hogar en su primer día de trabajo en CABA. Luego de narrar en Twitter lo sucedido, publicó además el mensaje de una persona que quería contactarse con el browniano.

"Leí la historia del chico bachero. Tenemos un lavadero de autos en Lomas de Zamora. Si leés esto, ¿podrías pasarme el número así hablamos con él? O pregúntale si le interesa. Serían muchas menos horas de viaje y, bueno, el tema plata esperamos poder arreglarlo y que le sirva", indicó la conversación.

Según contó Minafó a www.deBrown.com.ar, aceptó esta propuesta laboral y comenzó el sábado en su nuevo puesto. "Me siento cómodo y con buenos compañeros. Todavía le estoy agarrando la mano a mi tarea. En unos días ya espero estar adaptado", expresó.

La historia

Con el objetivo de obtener su propio dinero y tras terminar la secundaria, el browniano empezó a buscar su primer trabajo. Fue así que ilusionado recibió la citación para ser bachero en un restaurante. Si bien el nerviosismo estaba presente por el nuevo desafío, la mayor dificultad de su jornada la encontró en la vuelta al hogar. Es que era su primera incursión en solitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"Salí a las 00:30 y fui a la parada del colectivo con unos compañeros. Me esperaron hasta las 2:30 y tuvieron que irse. Antes vi a un hombre salir de su casa y lo volví a cruzar cuando quedé solo. Me acerqué y le pregunté si esta línea pasaba a la noche. Me dijo que no. Estaba desesperado, con la ropa mojada y tenía frío", relató el adolescente a este medio.

En este marco, Pais después narró lo sucedido en su cuenta de Twitter. Según indicó en la publicación, se compadeció de un chico con "pureza en su mirada, susto y un poco de niñez" que tenía inexperiencia en la noche porteña. Así, lo acercó 30 cuadras en su auto hasta la parada del 160, transporte público que le permitió volver a Don Orione.