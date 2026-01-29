El colectivo aumentará desde febrero en el AMBA: ¿Cuánto costará el mínimo?

La suba se calcula a partir de la inflación. Los detalles.
Se acerca febrero y el segundo mes del año traerá consigo otro aumento en las tarifas de colectivos. Se debe a que el boleto se incrementará desde el 1 de febrero en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Desde marzo del año pasado, el porcentaje de suba se actualiza a partir de la sumatoria del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y un 2% adicional. En esa línea, la nueva cifra se calculó luego de que se diera a conocer la inflación del 2,8% durante diciembre.
A partir de estos números, el aumento será del 4,8% en la provincia de Buenos Aires. De esta manera, el cuadro tarifario desde febrero será:
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el incremento será del 2,8% y aplicará en las líneas con recorrido íntegramente dentro del territorio porteño. El costo según cada tramo quedará de la siguiente manera:
📕 Vuelta a clases: habrá un 20% de descuento en útiles escolares, librería y zapatería en Brown 👇 #Descuentos https://t.co/Z6yoluq9VV
— Noticias De Brown (@debrownweb) January 29, 2026