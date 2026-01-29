El colectivo aumentará desde febrero en el AMBA: ¿Cuánto costará el mínimo?

La suba se calcula a partir de la inflación. Los detalles.

Se acerca febrero y el segundo mes del año traerá consigo otro aumento en las tarifas de colectivos. Se debe a que el boleto se incrementará desde el 1 de febrero en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

¿A cuánto se irá?

Desde marzo del año pasado, el porcentaje de suba se actualiza a partir de la sumatoria del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y un 2% adicional. En esa línea, la nueva cifra se calculó luego de que se diera a conocer la inflación del 2,8% durante diciembre.

A partir de estos números, el aumento será del 4,8% en la provincia de Buenos Aires. De esta manera, el cuadro tarifario desde febrero será:

0 a 3 km: $ 721,08

721,08 De 3 a 6 km : $803,29

: $803,29 El trayecti de 6 a 12 km: $865,17

$865,17 De 12 a 27 km : $927,12

: $927,12 Más de 27 km: $988,63

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el incremento será del 2,8% y aplicará en las líneas con recorrido íntegramente dentro del territorio porteño. El costo según cada tramo quedará de la siguiente manera:

0 a 3 km: $637,58

$637,58 3 a 6 km: $708,46

$708,46 6 a 12 km: $763,05

$763,05 12 a 27 km: $817,67