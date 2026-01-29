Jue, 29/01/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2586
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
SOCIEDAD
jueves 29 de enero de 2026

El colectivo aumentará desde febrero en el AMBA: ¿Cuánto costará el mínimo?


La suba se calcula a partir de la inflación. Los detalles.

Se acerca febrero y el segundo mes del año traerá consigo otro aumento en las tarifas de colectivos. Se debe a que el boleto se incrementará desde el 1 de febrero en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

¿A cuánto se irá?

Desde marzo del año pasado, el porcentaje de suba se actualiza a partir de la sumatoria del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y un 2% adicional. En esa línea, la nueva cifra se calculó luego de que se diera a conocer la inflación del 2,8% durante diciembre.

A partir de estos números, el aumento será del 4,8% en la provincia de Buenos Aires. De esta manera, el cuadro tarifario desde febrero será:

  • 0 a 3 km: $721,08
  • De 3 a 6 km: $803,29
  • El trayecti de 6 a 12 km: $865,17
  • De 12 a 27 km: $927,12
  • Más de 27 km: $988,63

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el incremento será del 2,8% y aplicará en las líneas con recorrido íntegramente dentro del territorio porteño. El costo según cada tramo quedará de la siguiente manera:

  • 0 a 3 km: $637,58
  • 3 a 6 km: $708,46
  • 6 a 12 km: $763,05
  • 12 a 27 km: $817,67

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram