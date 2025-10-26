El colectivo será gratis hoy en Almirante Brown

Será debido al desarrollo de las elecciones nacionales. Conocé más.

Las elecciones legislativas se desarrollan en estos momentos en todo el país. En esta línea, informaron que este domingo se viajará de forma gratuita en los colectivos locales y provinciales en Almirante Brown.

La medida se enmarca en la decisión de incorporar las líneas del distrito a este beneficio y en la disposición del Ministerio de Transporte bonaerense, que estipuló la gratuidad del servicio público de transporte automotor y fluvial (la zona del Delta).

"Buscamos facilitar la participación ciudadana y promover que todos los vecinos ejerzan su derecho al voto”, destacó el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares.

¿Cuáles serán?

En Almirante Brown, los colectivos que integran este beneficio son la 501, 505, 506, 521, 510, 514 y 515. En tanto, en las líneas provinciales, son las inter jurisdiccionales 263, 266, 271, 318, 338, 384 y 406.