Dom, 26/10/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2491
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
SOCIEDAD
domingo 26 de octubre de 2025

El colectivo será gratis hoy en Almirante Brown


Será debido al desarrollo de las elecciones nacionales. Conocé más.

Las elecciones legislativas se desarrollan en estos momentos en todo el país. En esta línea, informaron que este domingo se viajará de forma gratuita en los colectivos locales y provinciales en Almirante Brown.

La medida se enmarca en la decisión de incorporar las líneas del distrito a este beneficio y en la disposición del Ministerio de Transporte bonaerense, que estipuló la gratuidad del servicio público de transporte automotor y fluvial (la zona del Delta).

"Buscamos facilitar la participación ciudadana y promover que todos los vecinos ejerzan su derecho al voto”, destacó el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares.

¿Cuáles serán?

En Almirante Brown, los colectivos que integran este beneficio son la 501, 505, 506, 521, 510, 514 y 515. En tanto, en las líneas provinciales, son las inter jurisdiccionales 263, 266, 271, 318, 338, 384 y 406.

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram