El joven que planeó una masacre escolar escribió "Pantriste" en un arma por el caso de Calzada

El detenido es de Caballito. Había inscripto en una pistola el apodo que le habían puesto de manera burlona a Javier Romero, el adolescente de Almirante Brown que mató a un compañero en el 2000 a causa del bullying. Los detalles.

Un adolescente de 16 años fue detenido en Caballito acusado de planificar un tiroteo en su excolegio. En su poder, tenía réplicas de armas con escrituras, entre las cuales figura “Pantriste”, en relación al alumno de Rafael Calzada que mató a un compañero que le hacía bullying.

¿Qué pasó?

Todo comenzó cuando el FBI alertó sobre un perfil de redes sociales que anunciaba una masacre para noviembre en su antigua escuela. Ante esta situación, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) puso en marcha un operativo.

Tras unas semanas de investigación, dieron con la identidad del usuario detrás de dicha cuenta virtual. Fue así que allanaron en los últimas días un edificio en la avenida Juan Bautista Alberdi al 1600, donde vivía el adolescente con su familia.

Los efectivos encontraron réplicas de fusiles, las cuales tenían con liquid paper dibujos de esvásticas nazis y el nombre de autores de masacres. Entre ellos, estaba el de “Pantriste”, el apodo del joven de Rafael Calzada que asesinó de un disparo a un compañero e hirió a otro.

Además, secuestraron armas blancas, cargadores, gas pimienta, balas de goma para airsoft, empuñaduras, bombas molotov y una mira telescópica. También elementos relacionados al Frente Patriótico estadounidense, organización vinculada al supermacismo blanco.

Junto a esto, había un cuaderno que detallaba el plan del ataque y una carta suicida. Según trascendió, iba a amenazar un atentado a un shopping cercano para centrar la atención de las fuerzas y, posteriormente, ingresar en su antigua escuela disfrazado de policía.

“Mi situación escolar este año se vio muy mala, peor que cualquier otro año. A eso se debía mi ataque", afirmó el adolescente en su escrito. Asimismo, lo relaciona a una situación de bullying y se disculpa con su madre. "No aguanto más", resaltó en letras grandes y mayúsculas.

Sobre Pantriste

El caso que puso en marcha el debate sobre el bullying escolar sucedió el 4 de agosto de 2000, en la Escuela de Enseñanza Medio N°9 de Rafael Calzada. Estuvo protagonizado por Javier Romero, de 19 años.

En la salida del establecimiento, al joven le gritaron “Pantriste”. Ese apodo se lo había puesto con la intención de burlarse de él por una supuesta semejanza con el protagonista de la película “Corazón, las alegrías de Pantriste”, un niño delgado, melancólico y sensible.

Cansado del hostigamiento, Romero sacó un arma de su mochila y comenzó a disparar. Uno de los proyectiles impactó en la sien Mauricio Salvador, de 16 años, quien murió días después en el hospital Fiorito de Avellaneda. En tanto, Gabriel Ferrari, de 18, fue herido en la oreja y dado de alta a las horas.