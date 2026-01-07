El natatorio cubierto de Calzada finalizó la segunda etapa de obras y vuelve a ser sede de la colonia

El intendente Juan Fabiani, y la jefa de Gabinete local, Paula Eichel, recorrieron el complejo. Los detalles.

El flamante Polideportivo con natatorio cubierto y climatizado en Rafael Calzada vuelve a ser sede de la colonia de verano 2026. Allí, diferentes grupos de vecinos ya disfrutan de las nuevas instalaciones y servicios.

¿Cómo fue?

El lugar se ubica en el cruce de General Martín Miguel de Güemes y España, en el límite con Claypole. En este marco, visitaron el espacio el intendente Juan Fabiani; la jefa de Gabinete local, Paula Eichel, y el titular del Instituto del Deporte, Mauricio Gómez.

En los últimos días, finalizaron las obras de la segunda etapa del Polideportivo. Estas incluyeron la construcción de la cubierta del natatorio semi olímpico y de un estadio con playón deportivo multifunción para la práctica de fútbol, básquet y vóley.

Además, se concretó la climatización del agua junto al acondicionamiento del aire, tanto en el sector de vestuarios como en el área de pileta. También se realizaron tareas de terminación de revoques y pintura, el completamiento de carpinterías y el tendido de iluminación interior.

En ese contexto, desde el Municipio anticiparon que en los próximos días el natatorio comenzará a ser utilizado por los vecinos. “Estamos muy felices porque concluimos esta segunda etapa. Este es un espacio con un rol social fundamental que ofrecerá actividades acuáticas para chicos de escuelas públicas, personas con discapacidad y adultos mayores, además de las colonias de verano e invierno”, expresó Mariano Cascallares destacando que el nuevo complejo será utilizado durante todo el año.

Distinción

Se entregó una ordenanza a la nadadora Noelia Petti, declarada Personalidad Destacada del Deporte del Partido. Fue en reconocimiento a su trayectoria, su aporte al desarrollo de la natación en aguas abiertas y su compromiso con la comunidad local.

Participaron de la actividad los secretarios de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo, y de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; y el delegado de Rafael Calzada, Claudio Villagra.