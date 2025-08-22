El Pequeño Cottolengo necesita yerba, azúcar, leche y mate cocido: ¿Cómo ayudarlos?

Todo será destinado a sus residentes. “Acá, ellos encuentran un hogar para vivir, pero también algo más que eso, son parte de una familia”, indicaron desde el lugar.

El Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole lanzó su campaña solidaria para este mes y también para septiembre. En el lugar, viven 387 personas con diferentes tipos de discapacidad y concurren a diario otras 125.

¿Cómo ayudarlos?

Según detallaron, durante este bimestre necesitan principalmente yerba, azúcar, leche larga vida y té o mate cocido. Todo lo recolectado será destinado a sus residentes.

Quienes deseen colaborar podrán acercar sus donaciones a la barrera de acceso de vigilancia, ubicada en la avenida Lacaze 3963. Será en cualquier día de la semana, de 8 a 18 hs.

“Queremos ser el puente para unir tu ayuda, tu generosidad y tu compromiso con las personas con discapacidad que hoy viven o concurren diariamente al Pequeño Cottolengo”, expresaron desde sus redes sociales.

Ante cualquier inquietud o consulta respecto a la colecta, los brownianos podrán enviar un e-mail a donaclay@cottolengodonorione.org.ar o bien comunicarse al 2206-5500.

Sobre el Cottolengo

En el lugar, sus residentes reciben diariamente un servicio integral. Este incluye no sólo alimentación y vivienda, sino educación y prestaciones especiales.

“Ellos encuentran aquí un hogar para vivir, pero también algo más que eso, son parte de una familia. Y además acceden a un centro educativo terapéutico para desarrollarse personalmente, en busca de una vida plena”, explicaron.