El sueño de la casa propia: 184 familias brownianas firmaron su escritura

La jornada se llevó adelante en la Casa de la Cultura. ¿De que localidades son los vecinos beneficiados?

En un emotivo acto, 184 familias de Almirante Brown firmaron la escritura de su vivienda. Las mismas pertenecen a Burzaco, Claypole, José Mármol, Malvinas Argentinas, Ministro Rivadavia, Rafael Calzada, San José, San Francisco de Asís y San Francisco Solano.

¿Cómo fue?

Se llevó adelante en la Casa de la Cultura. Participaron Mariano Cascallares, el intendente Juan Fabiani, la jefa de Gabinete local, Paula Eichel, y el titular del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko.

La actividad fue posible a partir del trabajo articulado entre el Municipio y la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Se rubricaron 142 documentos del Instituto de Vivienda, 40 de la Ley 10.830 y dos de la Ley 24.320 (Prescripción Adquisitiva).

Las familias beneficiadas pertenecen a distintos barrios del distrito. Algunos de ellos son Altos del Castillo, de Ministro Rivadavia; Charcas y Salaberry, de Solano, y Antena y Betharran, de Malvinas Argentinas.

Asimismo, se vieron favorecidos habitantes de Viplastic, de Longchamps y de Don Orione, de San Francisco de Asís. En tanto, los restantes, pertenecen a las ciudades de Rafael Calzada, Burzaco, José Mármol, San José y Claypole.

“Este importante paso es posible gracias al trabajo articulado que venimos llevando adelante junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la Escribanía General”, afirmó Cascallares. Y agregó: “Nos permite seguir acercando soluciones concretas a nuestros vecinos, avanzando en la regularización dominial y en el acceso a la escritura de sus casas”.

Más de la jornada

Se concretaron además firmas vinculadas a instituciones y espacios comunitarios, como las prescripciones del Centro Comunitario de Jubilados y Pensionados “Glew Vive”, ubicado en Camino de Sirga (Arroyo San Francisco); cuatro escrituras del barrio Betharran, y una de parte indivisa correspondiente a la Parcela 13 de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB).

Durante el encuentro, se destacó también la presencia los delegados municipales de las mencionadas localidades, quienes acompañaron a sus vecinos en esta circunstancia tan emotiva.