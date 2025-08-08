El tren Roca no circulará este fin de semana por varias estaciones de Brown

Será por obras. Conocé a qué ramal afectará y en qué horario.

Debido a trabajos de renovación de vías, Trenes Argentinos informó que este finde que el ramal Bosques vía Temperley estará limitado. Será entre la terminal porteña y Temperley.

¿En qué horario?

Según indicaron oficialmente, será desde el mediodía de este sábado 9 hasta la última formación del domingo 10. En esta línea, no pasará por las estaciones brownianas de José Mármol, Claypole y Rafael Calzada. Debido a ello, los vecinos deberán buscar otra alternativa para trasladarse durante ambas jornadas.

Las tareas abarcan el acondicionamiento del tendido y de las alcantarillas entre las estaciones de Claypole y Ardigó. Las intervenciones se desarrollan en el marco del plan de Emergencia Ferroviaria.

Atención

Continúa limitado el ramal Constitución-Bosques por vía Quilmes. Este circula solamente entre la terminal porteña y Berazategui. El servicio se reestablecerá el domingo 31 de agosto.

Se debe a trabajos de renovación y elevación del tendido de vías en la estación Sourigues. Las obras se extenderán a lo largo de 43 días y requieren la interrupción parcial de las formaciones por cuestiones de seguridad.