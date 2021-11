El vecino de Mármol que es fanático de Freddie Mercury

Compartir en:

miércoles 24 de noviembre del 2021

Realizó imitaciones del cantante durante varios años y ahora lo homenajea con cosplay. "Él es todo para mí", le aseguró a De Brown.

El 24 de noviembre de 1991, un día después de anunciar públicamente que padecía Sida, el mundo quedó impactado por la muerte de Freddie Mercury. Con una de las mejores y más potentes voces de la historia, continúa en la memoria colectiva a 30 años de su partida. En ese sentido, Carlos Lauge, vecino de José Mármol, lo mantiene vivo con imitaciones que inició en 2005.

"Tengo siete tatuajes, de los cuales seis hacen referencia a él o a Queen. Todo el tiempo escucho su música. Cada día encuentro en el ámbito de la vida una enseñanza que me pueda dejar. Básicamente, es todo para mí", expresó a www.deBrown.com.ar.

El inicio

Poco después del fallecimiento del cantante, Lauge, de 40 años, descubrió a la banda británica a sus 13. El recorrido por los quince álbumes que grabaron fueron el puntapié de una pasión que perdura hasta la actualidad.

"Arrancó todo por la música. Pero una cosa llevó a la otra y empecé a investigar sobre sus historias. Los cuatros miembros tuvieron vidas interesantes. Todo eso, terminó en esta locura", afirmó.

Debido a la similitud en los rasgos de la cara y los dientes con el artista, el browniano decidió en el 2005 colocarse las emblemáticas vestimentas y darle vida con imitaciones.

El hobby duró seis años y lo dejó por "cuestiones personales", aunque lo continuó en forma de cosplay. "Ya no me da el cuerpo para hacerlo, entonces lo homenajeo como puedo", aseveró. Y agregó: "Siempre se habla de su orientación sexual, pero pasa a segundo plano cuando se conoce lo que fue su pelea en el amor y la lucha por llegar hasta donde estuvo".

El reciente legado

En el 2018, se estrenó Bohemian Rhapsody, la biopic de Mercury y Queen. El film, nominado a película del año en los Oscar (Rami Malek fue laureado como mejor actor por su interpretación del cantante), le permitió a nuevas generaciones conocer la música de la banda. Así renacieron éxitos como "I Want to Break Free", "Under Pressure" o "Crazy Little Thing Called Love", entre otras.

“Fue una de las mejores cosas que pudieron hacer. Alcanzó a mucha gente que no los conocía por una cuestión de edad. Si bien no van a dejar de sonar nunca, un poquito había bajado. Y esto trajo nuevos adeptos”, celebró Lauge a este medio.