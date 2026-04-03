El Vía Crucis llega a Almirante Brown: ¿Cuál será el cronograma?

Con representaciones en vivo, peregrinaciones y recorridos por las calles, las propuestas religiosas se desplegarán en distintas localidades. Convocan a los vecinos compartir una jornada de fe, reflexión y encuentro comunitario.

Este Viernes Santo, Almirante Brown será escenario de múltiples expresiones de fe con la realización del tradicional Camino de la Cruz de Cristo. La iniciativa invita a las familias a participar de una jornada cargada de recogimiento, simbolismo y encuentro espiritual.

Las actividades se desarrollarán en diversas localidades como Adrogué, Rafael Calzada, San José, Malvinas Argentinas, José Mármol, Claypole, San Francisco Solano, Burzaco, Glew y Longchamps. Se desplegarán recorridos, representaciones y peregrinaciones por calles y espacios públicos.

El cronograma

En Adrogué, desde las 16.30 y hasta las 21, la Plaza Brown será epicentro de una propuesta especial: una puesta a cielo abierto que recreará escenas de Tierra Santa con la participación de numerosos actores en vivo. Entre los momentos destacados se incluyen la crucifixión y la resurrección de Cristo, en una experiencia organizada por la Iglesia Cristo para Todos.

Además, desde las 18, partirá una caminata religiosa desde la Parroquia San Gabriel Arcángel, ubicada frente a la plaza. Esta avanzará por distintas arterias hasta llegar a una capilla en Rafael Calzada.

En la localidad de San José, la actividad comenzará a las 16 en la Capilla Nuestra Señora de Luján del Ombú y finalizará cerca de las 18 en la Capilla Divino Niño Jesús, tras un recorrido por las calles del barrio.

Claypole contará con tres propuestas en simultáneo: una que iniciará a las 16 en la Capilla Medalla Milagrosa, otra a las 17 desde la Capilla Virgen de la Paz, y una tercera que convocará a vecinos de Solano y Claypole desde la Capilla Nuestra Señora de Pompeya. Cada una culminará en distintos templos de la zona.

En Glew, la comunidad se reunirá a partir de las 18 horas en la Parroquia Santa Ana para iniciar el trayecto que concluirá a las 21 en el barrio Gendarmería.

Por su parte, en José Mármol, la salida será a las 18 desde la Iglesia Nuestra Señora de Luján, con un circuito que irá por varias calles céntricas antes de regresar al inicio. Recorrerá las calles 20 de Septiembre, Rosales, Grandville, Julio Arín, Bernardo de Irigoyen y Conscripto Bernardi.

Burzaco también será parte de esta celebración religiosa con una caminata que partirá desde la Parroquia San Cayetano y otra organizada por la Parroquia Inmaculada Concepción, sumando opciones para los vecinos.

En Longchamps, el encuentro está previsto para las 19, mientras que en Malvinas Argentinas la convocatoria comenzará más temprano, desde las 15. El recorrido que se extenderá por distintas calles. Será a las 15 horas desde la Capilla Sagrada Familia de Betharram (Soler N°556) y por la calle Pino se extenderá hasta Pettoruti.

Finalmente, en Rafael Calzada, las actividades continuarán el sábado con una peregrinación que tendrá lugar desde Templo Evangelista “Casa de la Bendición”, ubicado en Av. San Martín entre Martín Arín y Pi y Margall hasta la Plaza 25 de Mayo, en Colón entre Martin Arín y Lavalle.

Mariano Cascallares destacó la importancia de estas iniciativas. "Las familias de nuestro distrito podrán compartir un momento especial de reflexión, acompañados por el mensaje de fe y amor que transmite Jesús en esta fecha tan significativa”, señaló.