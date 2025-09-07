Elecciones 2025: todo lo que necesitás saber antes de ir a votar

Conocer los datos evitará inconvenientes durante la jornada. Los detalles.
Se terminó la cuenta regresiva y los bonaerenses volverán hoy, domingo 7 de septiembre, a las urnas. Para que la jornada se desarrolle de manera ágil y los vecinos no tengan inconvenientes, hay una serie de datos a tener en cuenta para votar de manera efectiva. Estos son:
Se renuevan 46 bancas en la Cámara de Diputados y 23 en el Senado provincial. Además, cargos municipales como concejales y consejeros escolares.
Los bonaerenses podrán comenzar a emitir su voto desde las 8 hs y podrán hacerlo hasta las 18 hs. En caso de llegar exactamente en el momento del cierre, podrá ingresar y emitir su derecho ciudadano. Tras el cierre formal de las puertas, no tendrán posibilidad de hacerlo.
Para estas elecciones, se incorporaron nuevos establecimientos en toda la Provincia. Por ello, el 70% de los brownianos sufrieron cambios en la escuela donde sufragaban habitualmente. Para confirmar el lugar, podrán visitar el padrón electoral siguiendo estos simples pasos:
Asimismo, la Cámara Nacional Electoral explicó que el ejemplar a utilizar debe ser el mismo que figura en el padrón o uno más nuevo.
En el cuarto oscuro, la Cámara Nacional Electoral precisó diferentes maneras que un sufragio puede ser anulado y aislado en el recuento final. Entra en esta categoría los siguientes tipos:
En caso de no asistan a votar sin una justificación válida, serán incluidos en el Registro de Infractores. Las sanciones van de $1.000 a $2.000. Además, se impartirán restricciones administrativas que incluyen la imposibilidad de realizar trámites ante organismos estatales durante un año y la inhabilitación para asumir cargos públicos por tres años.
Quedarán exentos de ello quienes acrediten, en tiempo y forma, una causa valida ante la Justicia Electoral. Para ellos, tendrán hasta 60 días hábiles posteriores al comicios para presentar certificado médico en caso de enfermedad o imposibilidad física o una constancia policial estando a más de 500 kilómetros del lugar de votación.
Según indicó la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires (JEP), ante esta situación, la mesa no debe detener su funcionamiento. El elector deberá avisar al presidente sin mencionar de qué partido político no hay ya que, si lo hace, el voto puede quedar impugnado.
En este marco, el presidente de mesa deberá ingresar al cuarto oscuro para verificar los faltantes y requerir al fiscal de la agrupación que reponga las boletas. Si no hay, se gestionará la provisión con el delegado electoral.
En tanto, mientras ocurre este proceso, se le devolverá el documento al ciudadano para que espere la reposición o procure la misma fuera del establecimiento. Un dato importante es que el troquel del padrón no se cortará hasta que el elector deposite el voto en la urna.
Para facilitar la participación ciudadana, el transporte público será gratuito en Almirante Brown. Esto abarcará a las líneas de colectivos locales 501, 505, 506, 521, 510, 514 y 515. En tanto, las provinciales son los inter jurisdiccionales 263, 266, 271, 160, 318, 338, 384 y 406.
En Provincia, se prolongará hasta las 21 hs de hoy. Hasta ese horario, no se podrá vender alcohol, como tampoco realizar eventos en espacios masivos al aire libre o en recintos cerrados.
Para conocer la lista de postulantes de los diferentes partidos en Almirante Brown, hacé clic aquí.
🗳️Legislativas 2025: ¿Cómo quedaron conformadas las listas en Brown?👇 #Legislativas2025https://t.co/3w6T1KxZEh
— Noticias De Brown (@debrownweb) July 23, 2025